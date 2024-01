Paramount+ nimmt zahlreiche Produktionen offline

TV-News

«Eine Billion Dollar» verbleibt die einzige deutsche fiktionale Serie auf dem Streamingdienst. Bereits geplante und teils fertiggestellte Produktionen wie «Zeit Verbrechen» haben dagegen keine Zukunft.

Der Streaming-Dienst Paramount+ von Paramount Global hat angekündigt, einige internationale Originalinhalte aus seinem Angebot zu entfernen, um sich auf die Kontrolle von Kosten und die Maximierung der Inhalte mit der größten Wirkung zu konzentrieren, wie das US-Branchenblatt ‚The Hollywood Reporter‘ berichtet. Demnach beinhaltet dieser Schritt auch die Absage einiger geplanter Programme, darunter die deutsche Anthologieseriemit Sandra Hüller, die ihre Premiere auf der kommenden Berlinale feiern wird. Paramount+ wird sich verstärkt auf bekannte US-Studiofranchises konzentrieren und die Produktion von lokalen, internationalen Originalinhalten reduzieren.Bereits begonnen hat der Dienst damit, internationale Originalinhalte wie den Filmmit Monica Barbaro und die brasilianische Seriezu entfernen. Zusätzlich werden einige bereits geplante internationale Inhalte, darunter die deutsche Thrillerserieund die italienische Serie, nicht auf der Plattform erscheinen. Darüber hinaus berichtet der Branchendienst ‚DWDL‘, dass auch weitere bereits veröffentlichte deutsche Produktionen offline genommen wurden. Darunter sindund. Auch die deutsche Adaption vonist nicht mehr abrufbar.Paramount+ betont jedoch, dass es sich nicht gänzlich aus der Produktion deutscher Inhalte zurückziehen werde, sowohl fiktional als auch non-fiktional. Es wird jedoch erwartet, dass künftige Produktionen vorwiegend kostengünstig sein könnten. Die Seriebleibt vorerst als einzige deutsche Fiction im Angebot.Diese Entscheidung erfolgt im Kontext eines Trends in der Branche, bei dem große Studios ihre Streaming-Plattformen hinsichtlich der Inhalte optimieren und sich auf erfolgreiche Franchises konzentrieren. Paramount Global CEO Bob Bakish betonte in einer Mitteilung vom 25. Januar, dass das Unternehmen sich auf die „mächtigsten, wirkungsvollsten Franchises, Filme und Serien“ konzentrieren werde, um das Gewinnwachstum voranzutreiben. Obwohl dies bedeutet, dass es weniger lokale, internationale Originale auf Paramount+ geben wird, betonte Bakish, dass lokale Inhalte weiterhin einen Platz im Programmangebot haben werden. In Deutschland werde Paramount+ weiterhin als eigenständiger Dienst verfügbar bleiben. In welchem Umfang es dort aber deutsche Produktionen geben wird, ist mehr als unklar.