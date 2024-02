Taraji P. Henson spielt in «Fight Night» mit

US-Fernsehen

Auch Terrence Howard und Craig Brewer spielen in der Serie mit.

Wie das amerikanische Branchenblatt „Variety“ berichtet, wird Taraji P. Henson in der neuen Peacock-Seriemitspielen. Neben Kevin Hart, Samuel L. Jackson, Terrence Howard und Dexter Darden ist Henson bereits als Schauspieler angekündigt. Für Henson, Howard und Craig Brewer, der als ausführender Produzent und Regisseur fungiert, bedeutet die Rolle ein Wiedersehen. Das Trio hat bereits bei Projekten wie dem Oscar-prämierten Film «Hustle & Flow» und dem erfolgreichen Fox-Musikindustriedrama «Empire» zusammengearbeitet.Grundlage der Serie ist der Podcast «Fight Night», der von Will Packer in Zusammenarbeit mit iHeartPodcasts und Doghouse Pictures produziert wird. Die Serie spielt im Atlanta des Jahres 1970 und erzählt laut offizieller Beschreibung "die berüchtigte Geschichte, wie ein bewaffneter Raubüberfall in der Nacht von Muhammad Alis historischem Comeback-Kampf 1970 nicht nur das Leben eines Mannes, sondern das Schicksal einer ganzen Stadt veränderte".Schöpferin und Regisseurin der Serie ist Shaye Ogbonna zusammen mit Jason Horwitch. Als ausführende Produzenten fungieren neben Hart Bryan Smiley und Mike Stein für Hartbeat, Packer und Sabrina Wind für Will Packer Media, Conal Byrne und Carrie Lieberman für iHeartPodcasts sowie Jeff Keating von Doghouse Pictures LLC und Lars Jacobson. Außerdem ist Brewer ausführender Produzent und wird bei den ersten beiden und den letzten beiden Episoden Regie führen. Tiffany Brown, Erika Johnson und Kenny Burns sind Koproduzenten. UTV fungiert als Studio.