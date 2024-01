Quotencheck

In den vergangenen Wochen waren gleich drei Dreiteiler zu sehen.

Über 40 Jahren gibt es «Terra X» im Zweiten Deutschen Fernsehen. Seit 16. April 2023 moderieren Leon Windscheid, Eric Mayer und Lisa Budzinski die Filme der recht jungen «Terra Xplore»-Reihe an, die bereits seit Mai 2021 für YouTube produziert werden. Am Sonntag, den 1. Oktober, verfolgten um 18.30 Uhr nur 1,31 Millionen Menschen die Reportage „Wenn ein Trauma stärker macht“, das mit 8,7 Prozent überschaubar lief. 0,14 Millionen junge Menschen waren dabei. Aufgrund der Bayern- und Hessenwahl pausierte das Format eine Woche später, die Ausgabe „Scheitern als Chance“ erzielte am 15. Oktober 1,13 Millionen Zuschauer und sechs Prozent. 88 Prozent der Zuschauer waren über 49 Jahre alt, nur 0,13 Millionen 14- bis 49-Jährige sahen zu.Anfang November fiel eine weitere Ausgabe aus, weshalb sich der Dreiteiler „Was macht Familie mit uns?“ über vier Wochen streckte. Am 22. Oktober sahen 1,27 Millionen Menschen zu, eine Woche später waren es 1,52 Millionen und dann sahen Mitte November 1,67 Millionen den letzten Teil. Diese Themenreihe zeigte ein steigendes Interesse: „Kinderwunsch“ kam auf 6,7 Prozent, „Eltern“ auf 7,4 Prozent und „Träume erben?“ schließlich auf acht Prozent. Bei den jungen Menschen war das Wachstum ebenfalls sichtbar: Aus 0,10 wurden 0,19 Millionen, die sich dann auf 0,26 Millionen vergrößerten. Die Marktanteile kletterten von 2,7 über 4,6 auf 6,1 Prozent.Die zweite Serie „Über Leben“ startete mit 1,75 Millionen, die Folge „Nahtod“ erreichte 10,2 Prozent. „Altern aufhalten?“ schalteten 2,15 Millionen Menschen ein und nach drei Wochen Pause kam „Start ins Leben“ nur auf 1,48 Millionen Zuschauer. Die Marktanteile waren mit 8,5, 10,2 und 7,6 Prozent recht gut. Auch das Interesse beim jungen Publikum war mit 0,19, 0,22 und 0,20 Millionen etwas besser. Die Reihe holte zwischen 5,0 und 5,6 Prozent beim jungen Publikum.Die dritte Reihe erstreckte sich über den Januar: 2,05 Millionen sahen den Startschuss von „Bist du einsam?“ mit dem Film „Introvertiert“, der 9,9 Prozent bei allen sowie 6,1 Prozent Marktanteil bei den Jüngeren holte. Am 14. Januar verfolgten 1,74 Millionen Menschen noch „Hast du echte Freunde?“, der auf 8,1 Prozent beim Gesamtpublikum kam und beim jungen Publikum für 4,4 Prozent sorgte. Mit „Radikal einsam!“ lockte man nur noch 1,64 Millionen Menschen an. Die Marktanteile beliefen sich auf 7,9 Prozent bei allen sowie 4,7 Prozent bei den Jüngeren.«Terra Xplore» ist ein halbstündiges Reportage-Magazin, das nach Antworten sucht. Die Verzahnung zwischen YouTube und Fernsehen klappt. Die Zuschauerzahlen sind recht akzeptabel, aber kommen nicht auf das Niveau, dass das ZDF mit seinen zahlreichen Kriminalfilmen einfährt. Dennoch sind 8,1 Prozent nicht übel. 0,19 Millionen junge Menschen sahen zu, der Marktanteil belief sich auf 4,8 Prozent. Man könnte sagen: Die Sendung ist im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gut aufgehoben.