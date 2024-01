Sat.1 schiebt «Dein Star, dein Date» in die Morgenstunden

TV-News

Nach vier grottenschlechten Auftritten reagiert Sat.1 und nimmt das Dating-Format aus dem Nachmittagsprogramm. Die Staffel geht vor dem «Frühstücksfernsehen am Sonntag» zu Ende.

Seit Anfang des Jahres hat Sat.1 am Sonntagnachmittag ein klaffendes Quotenloch.halbierte (mit einer Ausnahme) die Reichweiten der Spielfilmwiederholungen und kam in den ersten vier Folgen auf einen durchschnittlichen Marktanteil von gerade einmal 2,8 Prozent in der Zielgruppe. Zuletzt waren nur noch 1,5 und 2,3 Prozent möglich. Selbst das bisher erfolgreiche Vermissten-Format «Julia Leischik sucht: Bitte melde dich» hatte arge Probleme beim werberelevanten Publikum und versauerte stets deutlich unter dem Senderschnitt.Nun zieht Sat.1 die Reißleine und verbannt «Dein Star, Dein Date» mit sofortiger Wirkung aus dem Nachmittagsprogramm am Sonntag. Die beiden verbliebenen Ausgaben werden am 4. und 11. Februar in den frühen Morgenstunden zu sehen sein. An den kommenden beiden Wochenenden beginnt die Dating-Show bereits um 6:00 Uhr, ehe es mit «So gesehen – Talk am Sonntag» und dem «Sat.1-Frühstücksfernsehen am Sonntag» weitergeht.Julia Leischiks Vorlauf besteht am 4. Februar aus «Ice Age – Die Abenteuer von Buck Wild», der Filmwiederholung vom Samstagabend, 3. Februar. Davor läuft ab 10:55 Uhr «The Biggest Loser» als Zweitverwertung und fünf «Das Küstenrevier»-Wiederholungen. Eine Woche später ändert sich generell das Line-up am Wochenende ( Quotenmeter berichtete ). Der Sonntag besteht dann aus «The Biggest Loser» (11:10 Uhr), «Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind» (13:45 Uhr) und der Wiederholung von «Mein Mann kann – Eltern-Kind-Spezial», ehe Julia Leischik bis zur «newstime» übernimmt.