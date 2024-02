ntv schnappt sich «Mysteriöse Erscheinungen»

TV-News

Die amerikanische Dokumentation feiert am späten Freitagabend Premiere.

Der Nachrichtensender ntv hat sich die Rechte an der achtteiligen Doku-Reihe «Alien Files Reopened» gesichert. Ob sich der seriöse Nachrichtensender mit dem Themaeinen Gefallen tut, steht auf einem anderen Blatt. Die erste Folge ist für Freitag, den 1. März 2024, auf 23.30 Uhr terminiert.Zur Sendung heißt es: Radarstationen in Washington, D.C. detektierten 1952 mehrfach UFOs, was zu Luftwaffenjet-Einsätzen führte und die nationalen Nachrichten dominierte; Präsident Truman forderte Aufklärung über die Vorfälle, woraufhin die Bundesregierung mit bürokratischen Maßnahmen und Verschleierungstaktiken reagierte.Die erste Folge beginnt am Luftwaffenstützpunkt Andrews und am Washington National Airport. Dort sollen UFOs und zwei F-94-Jets der US-Luftwaffe über Washington geflogen sein. Dann, eine Woche später, passierte es noch einmal – mehr UFOs auf dem Radarschirm, mehr Jets rasten über Washington. In ganz Amerika verdrängte die Geschichte von Jets, die UFOs über dem Weißen Haus jagten, den Koreakrieg und den Präsidentschaftswahlkampf von den Titelseiten der Zeitungen. Als sich Gerüchte verbreiteten, wollte Präsident Truman wissen, was über seinem Haus flog. Bald bekämpfte die Bundesregierung die UFOs mit den mächtigsten Waffen im Washingtoner Arsenal - Bürokratie und Verschleierung.