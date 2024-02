Filme des Grauens

Vor fast 30 Jahren hatte Sylvester Stallone versucht in diesem Spielfilm zu glänzen.

aus dem Jahr 1995 mit Sylvester Stallone in der Hauptrolle ist ein Science-Fiction-Actionfilm, der auf dem gleichnamigen britischen Comic basiert. Der von Danny Cannon inszenierte Film hat eine komplexe Beziehung zu Kritik und Publikum und wird von vielen als eine der umstrittensten Interpretationen des dystopischen Genres angesehen.Schauplatz des Films ist Mega-City One, eine gigantische Metropole in einer postapokalyptischen Zukunft, in der Strafen direkt und brutal von sogenannten "Judges" vollstreckt werden. Judge Joseph Dredd, gespielt von Sylvester Stallone, ist einer der härtesten und entschlossensten Richter. Doch als er fälschlicherweise eines Mordes beschuldigt wird, wird er selbst zum Gejagten. Die Geschichte von «Judge Dredd» nimmt eine komplexe Wendung, als Dredd auf seinen genetisch identischen "Bruder" Rico (gespielt von Armand Assante) trifft, der zu einem skrupellosen Verbrecher geworden ist. Der Film zeigt eine Welt, in der das Rechtssystem extrem ist, aber auch Korruption und Machtmissbrauch.Sylvester Stallone verkörpert die ikonische Comic-Figur mit seiner typischen Action-Härte. Die visuelle Gestaltung des Films bietet eine düstere und futuristische Ästhetik, die die dystopische Atmosphäre unterstreicht. Dennoch wurde der Film von vielen Kritikern für seine Interpretation der Figur und seine Tendenz zur Überdramatisierung kritisiert. Während die visuellen Effekte, insbesondere die Darstellung der Mega-City One, als beeindruckend gelobt wurden, riefen die Handlung und der Ton des Films negative Reaktionen hervor. Fans der Comicvorlage kritisierten, dass es dem Film nicht gelungen sei, den düsteren und satirischen Ton der Vorlage vollständig einzufangen.«Judge Dredd» war kommerziell nur mäßig erfolgreich und konnte keine eindeutig positiven Kritiken für sich verbuchen. Dennoch hat der Film über die Jahre eine gewisse Fangemeinde entwickelt, die seine bombastische Action und die visuelle Darstellung einer dystopischen Zukunft schätzt.Insgesamt bleibt «Judge Dredd» ein Film, der durch seine Interpretation des Comics, die visuelle Darstellung und die schauspielerische Leistung von Sylvester Stallone sowohl Anziehung als auch Ablehnung erzeugt. Er ist ein Beispiel für einen Science-Fiction-Actionfilm, der durch seine zwiespältige Rezeption und seinen Anspruch, das Ausgangsmaterial zu interpretieren, in die Filmgeschichte eingehen wird.