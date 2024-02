Sky zeigt neue True-Crime-Dokumentation

TV-News

«Der Parkhausmord - Wer tötete Charlotte Böhringer» ist ab Ende März zu sehen.

Obwohl True-Crime-Reihen boomen, liefern bisher nur die ARD Mediathek und Sky/Wow neues Material. Jetzt hat der Pay-TV-Sender aus Unterföhring wieder zugeschlagen und einen Fall vor der eigenen Haustür aufgegriffen. Bavaria Fiction produzierte unter der Regie von Emanuel Rotstein. In der Reihe kommen Skeptiker des Urteils ebenso zu Wort wie Befürworter. Und nicht zuletzt Benedikt Toth selbst - der nicht nur die damaligen Ereignisse aus seiner Sicht schildert, sondern auch über seine Haft und die Zeit nach seiner Entlassung berichtet. Die neue Doku ist ab 28. März bei Sky/Wow abrufbar.Charlotte Böhringer, Inhaberin des Isarparkhauses in der Münchner Innenstadt, wird im Mai 2006 tot in ihrer Penthousewohnung über dem Parkhaus aufgefunden. Böhringer, mehrfache Millionärin und bekanntes Mitglied der Münchner Gesellschaft, wurde mit 24 Schlägen auf den Kopf brutal ermordet. Der Mord erregt in der Stadt und im ganzen Land großes Aufsehen. Ihr Neffe und Erbe Benedikt Toth gerät schnell unter Verdacht. Er wird 2008 in einem einzigartigen Indizienprozess zu lebenslanger Haft mit besonderer Schwere der Schuld verurteilt, gleichzeitig wird sein Erbteil für verfallen erklärt.Aber das Urteil ist von Anfang an umstritten. Es beruht allein auf einer Indizienkette. Weder wird die Tatwaffe gefunden, noch gibt es Zeugen, Beweise oder gar ein Geständnis. Während viele Indizien das Urteil des Gerichts zu stützen scheinen, gibt es ebenso viele, die es in Frage stellen. Die Verteidigung beantragt mehrfach die Wiederaufnahme des Verfahrens aufgrund alternativer Erkenntnisse zu Tatzeit und Tathergang sowie der Ausweitung des möglichen Täterkreises - ohne Erfolg. Benedikt Toth, im April 2023 aus der Haft entlassen und rechtskräftig wegen Mordes verurteilt, bestreitet die Tat bis heute.Befürworter des Urteils wie die erfahrene Gerichtsreporterin Gisela Friedrichsen (Der Spiegel, Die Welt) treten in der Sky Original True-Crime-Doku ebenso vor die Kamera wie Skeptiker - aus dem familiären Umfeld etwa Benedikt Toths Bruder Mate. Dazu schildert Benedikt Toth selbst in exklusiven Interviews die damaligen Ereignisse aus seiner Sicht und berichtet über seine Haft in der JVA Straubing und die Zeit nach seiner Entlassung. Auch enge Freunde geben Einblicke in persönliche Hintergründe, während sein Verteidiger Peter Witting und der Kriminologe Axel Petermann fachliche Einschätzungen zum Urteil abgeben.«Der Parkhausmord - Wer tötete Charlotte Böhringer» ist eine Produktion der Bavaria Fiction im Auftrag von Sky Deutschland. Der preisgekrönte Filmemacher Gunther Schulz («Ich war es nicht! Zwei Urteile und viele Zweifel»), der sich seit Jahren mit dem Fall beschäftigt, zeichnet für Regie und Drehbuch verantwortlich. Kameramann ist Alexander Vexler. Produzent ist Emanuel Rotstein (Bavaria Fiction), ausführender Produzent ist Nico Gammella (Sky Deutschland).