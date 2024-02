Fremantle kauft Teile von Beach House Pictures

Wirtschaft

Das Unternehmen aus Singapur hat zahlreiche ausgezeichnete Formate hergestellt.

Die RTL-Tochter Fremantle hat eine Mehrheitsbeteiligung an einem der größten unabhängigen TV- und Filmproduktionsunternehmen Asiens, Beach House Pictures, erworben - dem Erfolgsunternehmen hinter der Emmy-nominierten Netflix-Lifestyle-Serie «Mind Your Manners» und der mit Buzzies ausgezeichneten Doku-Serie «Evolve» für Amazon Prime & Curiosity. „Die Übernahme von Beach House Pictures unterstreicht unsere strategischen Wachstumspläne, in erstklassige Produktionsfirmen zu investieren und mit den außergewöhnlichsten kreativen Talenten der Welt zusammenzuarbeiten“, so Fremantle.Beach House Pictures (BHP) wurde 2005 von den Produzenten Donovan Chan und Jocelyn Little gegründet und hat sich auf die Entwicklung und Kofinanzierung von Original-Produktionen spezialisiert, die nicht nur Non-Scripted-Content, sondern auch Scripted, Entertainment und markenfinanzierte Programme für alle wichtigen regionalen und internationalen Plattformen umfassen. Zu den jüngsten Produktionen gehören der indonesische Netflix-Doku-Hit «Ice Cold: Murder, Coffee, and Jessica Wongso»; die Emmy-nominierte Lifestyle-Serie für Netflix «Mind Your Manners»; die Netflix Global Top 5 True Crime Dokumentation «Missing: The Lucie Blackman Case»; die für die Grierson Awards nominierte Wissenschaftsserie «Evolve» (Amazon Prime Video & Curiosity); die mit dem Asian TV Award ausgezeichnete Kinderserie «Mr. Midnight» (Netflix) und das hoch bewertete Wildtierdrama «Otter Dynasty» (Max/Discovery+, Love Nature). BHP produziert auch langlaufende Serien wie «Masterchef Singapore» (Mediacorp), «Ed Stafford: First Man Out» (Discovery+, Bilibili) und «Wild City with David Attenborough» (Netflix, Sky, BBC America).Jennifer Mullin, Group CEO, Fremantle, kommentierte: "Fremantle investiert in die besten Kreativen der Branche und arbeitet mit ihnen zusammen, und Jocelyn, Donovan und das Team von Beach House Pictures sind genau das. Ihr Geschmack und ihre Herangehensweise an das Geschichtenerzählen sind inspirierend. Asien ist ein dynamischer Markt, den wir für strategisches Wachstum ins Auge gefasst haben, und ich bin stolz darauf, dass wir mit Beach House Pictures einen wunderbaren Partner gefunden haben, der Teil unserer Familie ist."Ganesh Rajaram, CEO Asia and Latam, Fremantle, fügte hinzu: "Wir haben nach dem richtigen Partner in Asien gesucht, um unseren Output und unsere Präsenz zu erweitern, und ich kann mir keinen besseren vorstellen als Jocelyn, Donovan und das gesamte Team von Beach House Pictures. Sie sind ein echtes Kraftpaket mit großen Synergien zu unserem Geschäft, und wir sind glücklich, sie in der Fremantle-Familie willkommen zu heißen.""Dies ist ein bedeutender Meilenstein in der Entwicklung von Beach House Pictures; von einem kleinen, zusammengewürfelten Dokumentarfilmunternehmen vor über 18 Jahren zu dem asiatischen Multi-Genre-Super-Indie von heute", so Jocelyn Little und Donovan Chan, die Gründer von Beach House Pictures, "wir sind sehr stolz auf das, was wir erreicht haben, aber wir freuen uns noch mehr auf die vielen Dinge, die wir gemeinsam mit unseren neuen Partnern Fremantle aufbauen können, deren immense Größe und Reichweite, unglaubliche Qualität und tiefe Bibliothek von Formaten unübertroffen ist."Die Investition in Beach House Pictures folgt einer Reihe von Akquisitionen und Aufstockungen, die Fremantle in den Jahren 2023 und 2022 getätigt hat, darunter die in Belgien ansässige A Team Productions («Baghdad Messi»), die britische Produktionsfirma Dancing Ledge Productions («The Responder»), die italienische Produktionsfirma Lux Vide («Devils», Leonardo), die internationale Entwicklungs- und Produktionsfirma Fabel («Bosch»), die australisch-amerikanische Fernsehproduktionsfirma Eureka Productions («Parental Guidance»), die irische Produktionsfirma Element Pictures («Normal People»), 72 Films («All or Nothing: Arsenal»), Wildstar Films («America The Beautiful») und Silvio Productions («Shadow of Truth»). Als Teil der Transaktion hat Blue Ant Media seine Beteiligung an Beach House Pictures verkauft.