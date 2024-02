Jason-Momoa-Doku geht weiter

US-Fernsehen

Der Streamingdienst Max hat eine zweite Staffel in Auftrag gegeben.

Die Max Original-Doku-Seriemit Jason Momoa in der Hauptrolle wurde für eine zweite Staffel verlängert. Die letzten beiden Episoden dieser Staffel wurden am Donnerstag, den 8. Februar auf Max ausgestrahlt. Die achtteilige Serie folgt Jason Momoa auf seiner Reise durch das Land auf der Suche nach Kunst, Abenteuer und Freundschaft durch die Linse des Kunsthandwerks.Jason Momoa, Schöpfer, Co-Regisseur und ausführender Produzent: "Es ist eine absolute Ehre, mit Warner Bros. Discovery und Max an einer weiteren Staffel von «On the Roam» zu arbeiten. Ich habe mein Herz und meine Seele in diese Serie gesteckt und freue mich, für eine weitere Staffel in die ungezähmte Schönheit von «On the Roam» einzutauchen - es wird ein außergewöhnliches Abenteuer!Nina Rosenstein, EVP, HBO Programming, Late Night, & Specials, fügte hinzu: "Wir freuen uns sehr, eine weitere Staffel von «On the Roam» mit Jason zu produzieren. Seine Leidenschaft ist in jeder Folge zu spüren und seine Freude, uns diese erstaunlichen Handwerker vorzustellen, ist ansteckend. Es ist eine wunderschön gemachte Serie und wir hoffen, dass sie die Zuschauer dazu inspiriert, ihre eigenen Leidenschaften zu entdecken.«On the Roam» ist eine Idee von Jason Momoa; Co-Regie und ausführende Produktion von Jason Momoa und Brian Mendoza; ausführende Produktion von Kyle Wheeler; Produktion von James Mendoza; Co-Produktion von Paris Herbert-Taylor.