Neuer Trailer für «A Gentleman in Moscow»

US-Fernsehen

Die Serie ist eine Adaption von Amor Towle Roman und ist mit Ewan McGregor besetzt.

Showtime veröffentlichte erste Bilder der neuen achtteiligen Serieund kündigte an, dass die Serie am Freitag, den 29. März im Streaming und auf Abruf für Paramount+ Abonnenten mit dem Paramount+ with SHOWTIME Plan Premiere haben wird, bevor sie am Sonntag, den 31. März um 21:00 Uhr auf Paramount+ with Showtime ausgestrahlt wird. Die Serie wird außerdem am 29. März in Kanada, Großbritannien und Australien auf Paramount+ Premiere feiern, weitere internationale Paramount+ Territorien werden zu einem späteren Zeitpunkt folgen.«A Gentleman in Moscow» ist eine Adaption des internationalen Bestseller-Romans von Amor Towles und handelt von Graf Alexander Rostov, gespielt vom Emmy preisgekrönten Schauspieler Ewan McGregor («Halston»), der nach der Russischen Revolution feststellt, dass er aufgrund seiner goldenen Vergangenheit auf der falschen Seite der Geschichte steht. Von der sofortigen Hinrichtung verschont, wird er von einem sowjetischen Tribunal in ein Dachgeschosszimmer des opulenten Hotels Metropol verbannt und mit dem Tod bedroht, sollte er jemals wieder einen Fuß nach draußen setzen. Während die Jahre vergehen und sich einige der turbulentesten Jahrzehnte der russischen Geschichte vor den Türen des Hotels abspielen, verschaffen Rostovs reduzierte Lebensumstände ihm Zugang zu einer viel größeren Welt der emotionalen Entdeckung. Während er sich innerhalb der Mauern des Hotels ein neues Leben aufbaut, entdeckt er den wahren Wert von Freundschaft, Familie und Liebe.Neben McGregor spielen in der Serie Mary Elizabeth Winstead («Ahsoka») als glamouröse Selfmade-Filmschauspielerin Anna Urbanova, Alexa Goodall («The Devil's Hour») als die unwahrscheinliche junge Freundin des Grafen Nina, Johnny Harris («Without Sin») als zwiespältiger Geheimpolizist Osip und Fehinti Balogun («Dune») als Mishka, die beste Freundin des Grafen von der Universität. Zur weiteren Besetzung gehören Leah Harvey («Foundation»), Paul Ready («Motherland»), John Heffernan («Becoming Elizabeth»), Lyès Salem («Coupez»), Björn Hlynur Haraldsson («Lamb»), Dee Ahluwalia («Consent») und Anastasia Hille («I Hate Suzie Too»).Die Serie wird von Lionsgate Television in Zusammenarbeit mit Paramount produziert. Ben Vanstone («All Creatures Great and Small») fungiert als ausführender Produzent und Showrunner der Serie, die die erste Produktion ist, die durch Lionsgates First-Look-Deal mit Tom Harpers Firma Popcorn Storm Pictures entsteht. Harper («Peaky Blinders») wird neben Ewan McGregor, Sharon Hughff, («Three Pines»), Pancho Mansfield («Queen of the South»), Xavier Marchand von Moonriver TV («Nautilus») und dem Autor des Romans, dem New York Times-Bestsellerautor Amor Towles, auch als ausführender Produzent fungieren.