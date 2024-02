«Percy Jackson and the Olympians» bekommt Staffel 2

US-Fernsehen

Hulu und Disney+ waren mit den Abrufzahlen zufrieden. Über 110 Millionen gestreamte Stunden wurden gemessen.

Mit bisher über 110 Millionen gestreamten Stunden ist die Disney+-Serieoffiziell für eine zweite Staffel verlängert worden. Dies gab Bob Iger, Chief Executive Officer, The Walt Disney Company, während der Bilanzpressekonferenz für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2024 bekannt. In der kommenden Staffel kehren Walker Scobell, Leah Sava Jeffries und Aryan Simhadri zurück, die sich in ein neues Abenteuer stürzen werden, das auf "The Sea of Monsters" basiert - dem zweiten Teil von Rick Riordans Bestseller-Buchreihe, die von Disney Hyperion veröffentlicht wird.„«Percy Jackson and the Olympians» ist reich an Magie, Wundern, Abenteuern und Herz und hat die Fantasie von Zuschauern aller Altersgruppen in seinen Bann gezogen", so Ayo Davis, President, Disney Branded Television. "Wir freuen uns, mit Rick Riordan, unseren fantastischen Partnern bei 20th Television und dem außergewöhnlichen Ensemble von Darstellern und kreativen Talenten, die diese Geschichte zum Leben erwecken, ein neues Abenteuer und eine zweite Staffel in Angriff zu nehmen."Riordan sagte: "Ich kann es kaum erwarten, die nächste Staffel von «Percy Jackson» auf Disney+ zu bringen! Lichtet die Anker. Hisst das Großsegel. Alle Mann an Deck, Halbgötter. Wir nehmen Kurs auf das Meer der Ungeheuer!"Die erste Staffel von «Percy Jackson» wurde von Rick Riordan und Jonathan E. Steinberg entwickelt und wird von Steinberg und Dan Shotz zusammen mit Rick Riordan, Rebecca Riordan, Ellen Goldsmith-Vein von The Gotham Group, Bert Salke, Jeremy Bell und D.J. Goldberg von The Gotham Group, James Bobin, Jim Rowe, Monica Owusu-Breen, Anders Engström, Jet Wilkinson und Craig Silverstein produziert.