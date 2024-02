Prime Video bestellt «Lazarus»

US-Fernsehen

Die Macher haben zuletzt «Fool Me Once» für Netflix herausgebracht.

Prime Video hat bekannt gegeben, dass es den psychologischen Mystery-Thriller(Arbeitstitel) als limitierte Serie bestellt hat. «Lazarus» basiert auf einer originellen Story-Idee und wurde von dem New York Times-Bestsellerautor Harlan Coben und dem BAFTA-Preisträger Danny Brocklehurst geschrieben. «Lazarus» handelt von einem Mann, der nach dem Selbstmord seines Vaters nach Hause zurückkehrt und verstörende Erfahrungen macht, die er sich nicht erklären kann. Schnell wird er in eine Reihe von ungeklärten Morden verwickelt, während er sich mit dem Geheimnis des Todes seines Vaters und dem Mord an seiner Schwester vor 25 Jahren auseinandersetzt.Sam Claflin («Daisy Jones & The Six»), der als ausführender Produzent fungiert, hat die Rolle des Laz übernommen, eines angesehenen forensischen Psychologen, der sein ganzes Leben damit verbracht hat, vor dem Schmerz seiner Vergangenheit davonzulaufen. Erst jetzt, wo er nach Hause zurückkehrt, ist er gezwungen, sich ihr zu stellen. Bill Nighy («Living») wurde für die Rolle des Dr. Lazarus (Dr. L) verpflichtet. Er ist Psychologe und Vater von Laz, Jenna und Sutton. Er ist in seiner Gemeinde sehr beliebt und teilt den Charme, den trockenen Humor und das Charisma seines Sohnes. Im Tod will er seinem Sohn zu verstehen geben, dass sie sich ähnlicher sind, als Laz denkt.Alexandra Roach («Killing Eve») wird Jenna Lazarus verkörpern. Seit dem Mord an ihrer Schwester hat sich Jenna in eine Welt spiritueller Praktiken vergraben, doch als ihr Bruder nach Hause zurückkehrt und unerklärliche Phänomene zu erleben beginnt, ist sie gezwungen, sich den Geheimnissen ihrer eigenen Vergangenheit zu stellen."Wir haben uns sofort zu «Lazarus» hingezogen gefühlt, das von den brillanten Köpfen von Harlan und Danny stammt und perfekt in unsere pan-englische Strategie passt. Ich bin zuversichtlich, dass auch unsere globalen Prime Video-Kunden die Serie lieben werden", so Rola Bauer, Head of Pan-English Scripted SVOD TV, Amazon MGM Studios. "Die Kombination der Vision von Regisseur Wayne Yip mit dem unglaublichen Talent von Sam, Bill und Alexandra, zusammen mit Nicola, Richard und Quay Street als unser preisgekröntes Produktionsteam, ist ein Traumszenario."