HGTV startet «Lakefront Empire»

US-Fernsehen

Die neue Sendung spielt zwischen St. Louis und Kansas City.

In der neuen HGTV-Serie, die am Montag, den 11. März, um 22.00 Uhr Premiere hat und am gleichen Tag und zur gleichen Zeit auf Max als Stream verfügbar ist, bemühen sich erfahrene Immobilienmakler in Missouris Lake of the Ozarks darum, für potenzielle Käufer ein Stück Paradies am Wasser zu finden. Der Lake of the Ozarks liegt zwischen St. Louis und Kansas City und verfügt über mehr Küstenkilometer als die kalifornische Küste. Er bietet eine breite Palette an Immobilien in allen Preisklassen, die sowohl konservative als auch anspruchsvolle Käufer ansprechen, und ist ein heißer Immobilienmarkt.Während der achtteiligen Staffel werden einige der besten Makler des Sees, darunter Peggy Albers, Gerardo Cornejo, die Brüder Jonas und Justin Farrell, Cierra Grein und Amanda Smith, ihre Kunden beeindrucken, wenn sie sowohl erschwingliche als auch millionenschwere Luxusimmobilien besichtigen, die sich durch erstklassige Wasserfront, maßgeschneiderte Pools und Whirlpools sowie überdachte Anlegestellen mit Bootsplätzen, Wet Bars und Rutschen auszeichnen. Wenn es an der Zeit ist, ein Angebot zu machen, setzen die Makler ihr Verhandlungsgeschick ein, um diesen Familien, die in den "Hamptons des Mittleren Westens" leben wollen, ein Stück des "amerikanischen Traums" zu verkaufen."Ich glaube, die Leute wissen gar nicht, dass wir eine Küste im Mittleren Westen haben", sagt Peggy. "Am Lake of the Ozarks ist der Markt explodiert. Letztes Jahr wurden hier über eine Milliarde Dollar umgesetzt." - "Die Leute können nicht glauben, welchen Preis pro Quadratmeter sie für ein Haus am See erzielen können", sagte Justin.