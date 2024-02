Demi Moore spielt bei «Landman» mit

US-Fernsehen

Billy Bob Thornton wird in der neuen Paramount+-Serie die Hauptrolle übernehmen.

Paramount+ hat bekannt gegeben, dass die für den Golden Globe nominierte Demi Moore in der mit Spannung erwarteten Dramaserieeine Hauptrolle übernehmen wird. Moore wird Cami spielen, die Ehefrau eines der mächtigsten Ölmänner in Texas und Freundin von Tommy Norris, gespielt von Oscar-Preisträger und Serienhauptdarsteller Billy Bob Thornton. «Landman» wurde von den Oscar-Nominierten Taylor Sheridan und Christian Wallace mitentwickelt und wird von MTV Entertainment Studios, 101 Studios und Sheridans Bosque Ranch Productions exklusiv für Paramount+ produziert.«Landman» spielt in den sprichwörtlichen Boomtowns von West Texas und ist eine moderne Geschichte über die Suche nach dem Glück in der Welt der Ölbohrinseln. Die Serie basiert auf dem bemerkenswerten 11-teiligen Podcast "Boomtown" und ist eine Geschichte über Raufbolde und Milliardäre, die einen Boom anheizen, der so groß ist, dass er unser Klima, unsere Wirtschaft und unsere Geopolitik umgestaltet."Demi Moore ist eine Ikone und ein außergewöhnliches Talent", sagte Chris McCarthy, Präsident und CEO von SHOWTIME/MTV Entertainment Studios. "Wir sind begeistert, dass sie sich Billy Bob Thornton und der Starbesetzung von «Landman», unserer nächsten epischen Serie von Taylor Sheridan, anschließt."Moore hat bewiesen, dass sie eine der versiertesten Darstellerinnen der Branche ist, die ihre Talente in einer Reihe von angesehenen Filmen und Fernsehserien sowohl vor als auch hinter der Kamera eingesetzt hat. Die Schauspielerin stellte 1995 einen Rekord auf, als sie die bestbezahlte Schauspielerin in Hollywood wurde - ein Beweis für ihre Starpower und ihre Attraktivität an den Kinokassen. Zuletzt war Moore in der zweiten Staffel von Ryan Murphys Anthologieserie «Feud» zu sehen. Demnächst wird die Schauspielerin in Coralie Fargeats erstem Studiofilm, «The Substance», an der Seite von Margaret Qualley zu sehen sein. Moores Schauspielkarriere begann in den späten 1980er Jahren, als sie die Hauptrolle in «St. Elmo's Fire» spielte.