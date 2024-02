Joe McHale moderiert «I Can See Your Voice»

US-Fernsehen

Der Komiker wird auch die Sendung «We Are Family!» auftauchen.

«Animal Control»-Star Joel McHale wird ab kommenden Mittwoch ständig im FOX-Programm zu sehen sein. Denn McHale wird sowohl am Mittwoch, den 14. Februar, als auch am 21. Februar als Gaststar in der Sendungzu sehen sein. Er ersetzt den «Hangover»-Star Ken Jeong.Am 28. Februar wird McHale die Showmoderieren und damit den bisherigen Moderator Anthony Anderson ersetzen. McHale war bereit und in der Lage, sowohl für Jeong als auch für Anderson einzuspringen, als diese zu unterschiedlichen Zeitpunkten während der Produktion ihrer Sendungen erkrankten.Neben «Animal Control» moderiert McHale auch «Crime Scene Kitchen» auf Fox. Weitere aktuelle Beiträge von ihm sind «House of Villains» auf E!, «The Bear» auf FX, «Stargirl» auf The CW und der Podcast "Black Box". Ebenfalls auf Fox ist er regelmäßig als Juror in «The Masked Singer» zu sehen und hatte erst kürzlich eine Gastrolle in Staffel 1 von «We Are Family». Gemeinsam moderierten Jeong und McHale das Fox-Silvesterspecial 2020.