ESC-Vorentscheid-Kandidatin fehlt krankheitsbedingt

Am heutigen Abend findet der NDR den Sieger von «Ich will zum ESC!», der in der kommenden Woche als neunter Kandidat am «Deutschen Finale» für den ESC teilnehmen wird.

Acht von neun Teilnehmer des deutschen Vorentscheids zumstehen bereits fest, der letzte verbliebene Platz wird an den Gewinner des Vor-Vorentscheidsvergeben. Die Serie, in der Rea Garvey und Conchita Wurst in einem «The Voice»-artigen Wettbewerb nach fähigen Talenten suchen, wurde in der ARD-Mediathek ausgestrahlt und soll am heutigen Abend in der Liveshoweinen Abschluss finden.Antreten werden Anne Im und Luca M. Wefes aus dem Team Conchita Wurst sowie Floryan aus dem Team Rea Garvey. Eigentlich hätte auch Bibiane Z. auf der Bühne stehen sollen, doch die Künstlerin 26-jährige Berliner muss kurzfristig krankheitsbedingt passen. „Die Kandidatinnen und Kandidaten haben in ihren Teams intensiv an den Songs und Auftritten gearbeitet. Dass Bibiane nun nicht dabei sein und damit auch nicht gewählt werden kann, ist jammerschade. Wir alle wünschen ihr von Herzen gute Besserung!“, so Andreas Gerling, Chef des ARD Teams für den ESC beim NDR Die Entscheidung fällt am heutigen Donnerstagabend, 8. Februar, ab 22:00 Uhr live in der ARD Mediathek. Auch das NDR Fernsehen überträgt die von Laura Karasek moderierte Show. Neben den Show-Acts werden auch Choreografin Nikeata Thomspon, Songwriter und Social-Media-Star Levent Geiger und Singer-Songwriter Tim Kamrad zu sehen sein und nach den einzelnen Auftritten über ihre Eindrücke sprechen.Der deutsche Vorentscheid, bei dem sich entscheidet, wer Deutschland in Malmö repräsentieren wird, steigt am nächsten Freitag, 16. Februar. Die live in Berlin produzierte Show, die Barbara Schöneberger präsentiert, läuft bei Das Erste , dem Spartensender One sowie online auf eurovision.de und in der ARD Mediathek. Mit dabei sind Galant, Isaak, Leona, Bodine Monet, Max Mutzke, Marie Reim, NinetyNine und Ryk sowie der Gewinner von «Ich will zum ESC!».