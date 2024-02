«TV total» räumt weiterhin ab

Quotennews

Gestern überzeugte das Format vor allem in der jüngeren Gruppe. Auch RTLZWEI war mit «Joey Kelly und Familie» weiterhin erfolgreich.



ProSieben zeigte zur Primetime wie gewohnt eine neue Ausgabe von. Eine Woche zuvor hatte das Format mit 1,53 Millionen Zuschauern sowie 5,9 Prozent enorm gut abgeschnitten. Gestern knüpften die 1,49 Millionen Neugierigen mit herausragenden 5,8 Prozent nun an dieses Ergebnis an. Die 0,85 Millionen Werberelevanten setzten sogar noch eins drauf und erhöhten von zuletzt 14,1 auf nun sehr starke 15,0 Prozent. Ein höherer Wert war zuletzt Ende November möglich gewesen.Gestern hieß es bei RTLZWEI wieder. In der inzwischen sechsten Folge ging das Abenteuer der sechsköpfigen Familie weiter. In Kolumbien tauschten sie Tequila gegen Benzin, dann ging es weiter nach Ecuador und Peru, wo es ungeahnte Leckereien zu entdecken gibt. Kulinarische Besonderheiten wie Innereien und Raupen kosten dann aber doch etwas Überwindung. Außerdem steht eine Begegnung mit einem Zirkus an, wo die Kelly-Kinder auch selbst in die Manege treten dürfen.Das Format war nach einem Rückschlag in der Vorwoche wieder auf 0,69 Millionen Fernsehende und gute 2,7 Prozent Marktanteil geklettert. Bei den 0,25 Millionen Umworbenen kamen zuletzt hohe 4,5 Prozent Marktanteil zustande. Mit 0,63 Millionen Interessenten war das Format auch in dieser Woche weiterhin gut aufgestellt. RTLZWEI landete knapp über dem Senderschnitt bei 2,6 Prozent Marktanteil. Die 0,22 Millionen Jüngeren verloren leicht und verbuchten weiterhin gute 4,1 Prozent.