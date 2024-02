Scott Glenn geht zu «White Lotus»

US-Fernsehen

Welche Rolle Glenn in Thailand spielen wird, ist noch nicht bekannt.

Der jüngste Neuzugang im Cast der dritten Staffel vonist Scott Glenn. Wie alle Rollen der dritten Staffel ist auch Glenns Rolle noch geheim. Produktionsbeginn von «The White Lotus» ist im Februar in Koh Samui, Phuket und Bangkok, Thailand. Hinsichtlich der genauen Handlung wurde Stillschweigen vereinbart. Nur so viel sei verraten: Es wird um eine neue Gruppe von Gästen in einem White Lotus Resort gehen.Glenn gesellt sich zu den bereits angekündigten Schauspielern: Leslie Bibb, Dom Hetrakul, Jason Isaacs, Michelle Monaghan, Parker Posey, Tayme Thapthimthong, Christian Friedel, Julian Kostov, Morgana O'Reilly, Lek Patravadi, Shalini Peiris, Carrie Coon, Francesca Corney, Nicholas Duvernay, Arnas Fedaravičius, Natasha Rothwell, Walton Goggins, Patrick Schwarzenegger, Aimee Lou Wood, Sarah Catherine Hook und Sam Nivola.Glenn hat in allen drei Staffeln der HBO-Serie «The Leftovers» mitgespielt. Zu seinen aktuellen Fernsehrollen gehören «Daredevil» und «The Defenders» auf Netflix und «Castle Rock» auf Hulu.