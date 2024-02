Die Werbekrise trifft Fox Corp.

Wirtschaft

Der Fernsehsender und das Sports Network haben 500 Millionen Dollar weniger Umsatz gemacht.

Die gute Nachricht zuerst: Der Umsatzrückgang bei Fox Corp. fiel nicht so stark aus wie erwartet. Dennoch setzte das Unternehmen im vierten Quartal 2023 nur noch 2,002 Milliarden US-Dollar um, nach 2,503 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Die Affiliate-Umsätze blieben mit 1,787 Milliarden US-Dollar auf Vorjahresniveau. Der Umsatz der sonstigen Geschäftsfelder stieg um 55 Millionen US-Dollar auf 445 Millionen US-Dollar. Fox Corp. erzielte einen Umsatz von 4,234 Milliarden US-Dollar (Q4/22: 4,605 Milliarden US-Dollar). Das Nettoergebnis sank auf 115 Millionen US-Dollar nach 321 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum. In den ersten beiden Quartalen des Geschäftsjahres wurden bisher 530 Millionen US-Dollar verdient.Cable Network Programming blieb mit 1,658 Milliarden US-Dollar (Vorjahresergebnis 1,632 Milliarden US-Dollar) nahezu konstant, im Bereich TV sank der Umsatz von 2,934 auf 2,543 Milliarden US-Dollar. Das Network-TV litt unter den Auswirkungen der neuen Fußballrechte. Gleichzeitig fehlten wegen des Autoren- und Schauspielerstreiks lukrative Eigenproduktionen. Der Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen schrumpfte im vierten Quartal von 531 auf 350 Millionen US-Dollar. Die TV-Sparte rutschte mit 138 Millionen Dollar ins Minus, zuvor hatte Fox noch 256 Millionen Dollar verdient. Im Bereich Cable Network stieg der Umsatz von 353 auf 564 Millionen US-Dollar.Das Segment Cable verzeichnete einen Quartalsumsatz von 1,66 Milliarden. Die Einnahmen aus Partnergebühren stiegen um 5 Mio. USD, da vertraglich vereinbarte Preiserhöhungen teilweise durch die Auswirkungen des Rückgangs der Netto-Abonnentenzahl ausgeglichen wurden. Die sonstigen Umsatzerlöse stiegen um 124 Millionen US-Dollar oder 80 Prozent, was vor allem auf höhere Erlöse aus Sport-Sublizenzen für die nationalen Sportsender zurückzuführen ist."Zur Halbzeit unseres Geschäftsjahres zeigen unsere Ergebnisse die Stärke und Beständigkeit unserer Kernmarken und ihre Fähigkeit, über unser gesamtes Portfolio hinweg solide Einschaltquoten zu erzielen. FOX Sports profitiert weiterhin von der Stärke von Live FOX News hat seine Führungsposition bei den Kabelnachrichten behauptet, während Tubi sich in einem zunehmend wettbewerbsintensiven Markt behaupten konnte. Die Kombination dieses stabilen Portfolios von Vermögenswerten mit einer erstklassigen Bilanz unterstreicht unsere Fähigkeit, Wert für unsere Aktionäre zu schaffen.