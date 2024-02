Sky bringt «House of Kardashian» nach Deutschland

TV-News

Die dreiteilige Peacock-Reihe feierte im November 2023 ihre US-Premiere.

Sky wird ab dem 22. März die dreiteilige Peacock-Dokuserie, die in den USA im Herbst Premiere feierte, als Deutschlandpremiere auf Sky Documentaries (20:15 Uhr) sowie auf Abruf über Sky Q und WOW ausstrahlen. Alle drei Episoden werden als Box-Set veröffentlicht und sind somit am Stück abrufbar. Der Pay-TV-Sender verspricht „noch nie gezeigtes Archivmaterial und Interviews aus dem inneren Kreis der Familie“. Mit dabei ist unter anderem auch Caitlyn Jenner, die im Deutschen von der Synchronsprecherin und Trans*Frau Philippa Jarke synchronisiert wird.„Ich war gerne am Interviewprozess beteiligt, um meine Sicht der Dinge zu schildern, die auf die Stärke, den Einfluss und die Fähigkeit meiner Familie hinweist, die Aufmerksamkeit der Welt zu gewinnen und sie über die Jahre zu erhalten. Ich bin unglaublich stolz auf alle meine Kinder und Stiefkinder“, so Caitlyn Jenner über die Doku-Reihe über die Kardashian-Jenner-Familie, der unter anderem die Unternehmerin Kim Kardashian und Supermodel Kylie Jenner angehören.Die dreiteilige Serie, die von der Fremantle-Tochter 72 Films produziert wurde, soll das, was die Gesellschaft über die Kardashians weiß, in Frage stellen, indem sie ihren Aufstieg, ihre Reichweite und die Kosten untersucht, die damit einhergehen, dass sie zu den berühmtesten Frauen der Welt gehören. «House of Kardashian» ist eine Serie unter der Regie von Katie Hindley und Clare Cameron fungiert zusammen mit dem Creative Director von 72 Films, John Douglas, als Executive Producer.