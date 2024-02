«Criminal Minds: Evolution» endet unrühmlich

Quotennews

Bei den Werberelevanten holte die Serie nur noch 5,1 Prozent.

Schon der Auftakt des-Revivals war bei Sat.1 nur ein kleiner Hit. 1,17 und 1,26 Millionen Menschen waren Mitte Januar dabei, in der Zielgruppe fuhr man 6,5 und 7,7 Prozent Marktanteil ein. Das ist zwar gut, aber verglichen mit den früheren Werten der Muttersendung eine schlechte Leistung. Am Dienstag stand nun die vorletzte Folge auf dem Programm.„Memento Mori“ unterhielt um 20.15 Uhr noch 0,87 Millionen Zuschauer, der Marktanteil wurde auf 3,3 Prozent beziffert. Beim jungen Publikum fuhr man 0,24 Millionen ein, der Marktanteil lag bei 4,2 Prozent. Schließlich kam das Finale „All die Tage, all die Nächte“, die Deutschlandpremiere holte 0,93 Millionen Zuschauer und 3,8 Prozent. Gegen König Fußball im Gegenprogramm waren 0,26 Millionen 14- bis 49-Jährige möglich, in der Zielgruppe ergatterte man 5,1 Prozent Marktanteil.Der Nachmittag ist weiterhin eine Baustelle:lockte um 15.00 Uhr 0,27 Millionen Zuschauer ein und verhalf dem Sender zu 2,8 Prozent Marktanteil. Nur 0,10 Millionen junge Menschen waren dabei, sodass man auf acht Prozent Marktanteil kam. Im Anschluss kam die zweite Folge vonauf 0,26 Millionen und 2,5 Prozent. Bei den jungen Menschen lief es mit 0,11 Millionen und 7,3 Prozent etwas besser. Der Auftakt am Montag generierte katastrophale Marktanteile von 1,4 Prozent bei allen und 0,7 Prozent in der Zielgruppe.