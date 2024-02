«Ellis» entsteht

England

Die Streaming-Plattform Acorn TV von AMC Networks und Channel 5 gaben heute die Auftragsvergabe für die neue, abendfüllende Krimiseriebekannt. Acorn TV ist auf britisches und internationales Premium-Fernsehen spezialisiert und hat kürzlich auch neue Staffeln der beliebten Serien «My Life Is Murder», «Recipes for Love and Murder», «Harry Wild», «Under the Vines» und «Whitstable Pearl» angekündigt.Die dreiteilige Serie «Ellis» folgt DCI Ellis, gespielt von der dreifachen Olivier-Award-Gewinnerin Sharon D. Clarke («Showtrial»), einer hartnäckigen Polizistin, die mit dem Fallschirm in gescheiterte Ermittlungen abgesetzt wird. In jeder zweistündigen Folge trifft Ellis - begleitet von ihrer rechten Hand DS Harper, gespielt von Andrew Gower («The Winter King») - in einem anderen Polizeirevier ein, wo sie die örtlichen Ermittler für sich gewinnen und sich in die Fälle vertiefen muss, die sie lösen soll. Als schwarze Polizistin ist Ellis daran gewöhnt, abgewiesen und übersehen zu werden, aber sie ist eine erstklassige Mordermittlerin, die entschlossen nach Gerechtigkeit strebt und ein tiefes Mitgefühl für diejenigen hat, die sie brauchen.«Ellis» wurde von Company Pictures in Zusammenarbeit mit Northern Ireland Screen produziert und von Catherine Mackin, der Geschäftsführerin von Acorn Media Enterprises (AME), die zusammen mit Bea Tammer, der Entwicklungsleiterin von AME, auch als ausführende Produzentin fungiert, für Acorn TV in Auftrag gegeben. Die Serie wurde für Channel 5 von Sebastian Cardwell, Deputy Chief Content Officer, Paramount UK, und Paul Testar, Commissioning Editor, Drama, Channel 5 und Paramount+, bestellt. Ausführende Produzenten für Company Pictures sind Michele Buck und Lucy Raffety, Produzent Chris Martin und die Autoren Paul Logue und Sian Ejiwunmi-Le Berre. Der internationale Vertrieb wird von All3 Media International übernommen.