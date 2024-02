ProSieben feiert Free-TV-Premiere um 04.00 Uhr

TV-News

In der Nacht auf Sonntag bekommen die Zuschauer «Radio Silence» zu sehen.

Die Programmplanung von ProSieben wird immer merkwürdiger. Beispielsweise wiederholen die Verantwortlichen in der Nacht auf Dienstag, 27. Febraur, das Format «The Mick», in der Nacht zum Mittwoch kommt die 20th-Television-Serie «The Last Man on Earth» und in der Nacht zum Freitag können Zuschauer das Joyn-Original «Reality Backpackers» sehen. Dieses wird Ende Februar zwischen 04.05 und 06.05 Uhr ausgestrahlt.In der Nacht zum Sonntag, den 25. Februar 2024, können Nachtschwärmer die Free-TV-Premiere des kanadischen Thrillerssehen. Jill ist Beziehungstherapeutin und hat zudem ihre eigene Radiosendung. Als sie eines Tages eine Anruferin namens Alexis in ihrer Show begrüßt, ahnt sie nicht, was die junge Frau im Schilde führt. Alexis begeht noch während des Gesprächs Selbstmord. Dieses Erlebnis wirft Jill völlig aus der Bahn, sodass sie ihre Karriere mit sofortiger Wirkung beendet. Auch ein Jahr später lässt Jill das traumatische Erlebnis nicht los. Denn nun erhält sie mysteriöse Anrufe aus dem Jenseits.Richard M Dumont schrieb das Drehbuch, Philippe Gagnon führte Regie und Georgina Haig übernahm die Hauptrolle. In dem Film, der zwischen 04.00 und 05.45 Uhr zu sehen sein wird, spielen auch John Ralston, Carrie-Lynn Neales, Marc Senior und Allison Hossack mit. Außerdem sind Erica Deutschman, Sebastian Pigott, Stefanie Nakamura und Jonathan Dubsky dabei.