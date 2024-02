Disney Channel feiert «Miraculous»-Tag

TV-News

Am 24. Februar bekommen die Zuschauer den halben Tag «Miraculous» präsentiert.

Der Familien-Unterhaltungssender Disney Channel wird am Samstag, den 24. Februar 2024, den halben Tag die Serieausstrahlen. Los geht’s um 07.55 Uhr. Wie die Verantwortlichen des Disney Channels mitteilten, werden Geschichten aus der fünften Runde der Animationsserie gezeigt.Außerdem feiert an diesem Tag ein brandneues Special deutsche TV-Premiere: In „Miraculous World Paris: Geschichten von Shadybug und Claw Noir“ tauchen Miraculous-Träger aus einer Parallelwelt in Paris auf. Wie Ladybug und Cat Noir scheinen auch diese Doppelgänger den Träger des Schmetterling-Miraculous Betterfly zu verfolgen. Eine Sendezeit für dieses Special nannte der Disney Channel nicht.«Miraculous: Tales of Ladybug & Cat Noir» ist eine französische Zeichentrickfernsehserie mit magischen Superhelden aus dem Jahr 2015, die von Thomas Astruc kreiert und von Jérémy Zag entwickelt wurde. Produziert wird die Serie von den französischen Firmen Zagtoon und Method Animation in Koproduktion mit der europäischen Abteilung des japanischen Studios Toei Animation. Im Mittelpunkt der Serie stehen die beiden Pariser Teenager Marinette Dupain-Cheng und Adrien Agreste, die sich in die Superhelden Ladybug bzw. Cat Noir verwandeln, um die Stadt vor Superschurken zu schützen.