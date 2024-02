«Kiwis große Partynacht» verbessert sich

Quotennews

Die zweite Ausgabe von «Kiwis große Partynacht» floppte arg. Mit Ausgabe drei wird es, so viel sei verraten, etwas besser.

, so schimpft sich eine der jüngsten Show-Ideen von Sat.1 . Die Prämisse ist einfach, man spielt mehr oder weniger einen «Fernsehgarten» im Privaten aus. Dabei sind die bekannten Namen, Carpendale, Pur, Gabalier und Vanessa Mai. Das Problem des Bällchensenders - das Format kommt so gar nicht an. Die erste Platzierung zwischen den Jahren am 27. Dezemebr 2023 konnte mit 1,53 Millionen noch gefallen, am 05. Januar ging es mit 0,78 Millionen schon derb in die roten Zahlen. Immerhin, so muss man es einordnen, verbesserte sich die dritte Ausgabe.Glatte 1,00 Millionen Zuschauer sorgen gestern für 4,4 Prozent am Markt, das ist besser, jedoch bei weitem nicht gut. Auch die Zielgruppe musste eine Achterbahnfahrt hinnehmen, von 0,32 Millionen ging es zurück auf 0,16 Millionen Umworbene. Gestern waren wieder bessere 0,28 Millionen Werberelevante drin. Mit 5,7 Prozent am entsprechenden Markt geht der Abend wohl in Ordnung.Ebenfalls in den roten Zahlen steckt weiterhin. Gestern wollten 0,64 Millionen den Vorabend-Krimi verfolgen, das waren lediglich 3,0 Prozent. Die Zielgruppe war mehr als nur schwach auf der Brust, 0,10 Millionen schafften nur 2,6 Prozent.