Keine gute Idee: «Das Küstenrevier» am Samstag

Was man vergangene Woche noch loben konnte, wird nun zum Flop. «Das Küstenrevier» am Samstag - Die Frage: Warum?

"Guter Sonntags-Rerun von «Das Küstenrevier»" So titelte Quotenmeter am vergangenen Montag noch. Es schimmerte Hoffnung für das nicht gerade erfolgreich anlaufende Krimi-Format auf. Zusammenfassend: In zwei von vier Wiederholungen am Sonntag war man auf Augenhöhe mit den Reichweiten unter der Woche. Das ist durchaus lobenswert, doch entscheidet sich Sat.1 in dieser Woche plötzlich für den Samstag. Unter der Woche gibt es gewohnt jeden Tag um 19 Uhr eine neue Folge, mit 0,62 Millionen Zuschauern am Dienstag und jeweils 0,64 Millionen Zuschauern am Donnerstag und Freitag geht die Wochenleistung wohl in Ordnung.Und dann sollen ganze sieben Folgen am Stück den Samstag bestimmen. Den Start machen 0,26 Millionen Zuschauer um 11:45 Uhr, ganze 0,04 Millionen Umworbene sorgen für 2,4 Prozent. Insgesamt sind 3,4 Prozent drin. Über die ersten drei Ausgaben passiert hier nicht viel, um 12:30 Uhr steigert sich der Bällchensender mit der hauseigenen Krimi-Reihe etwas auf 0,30 Millionen Zuschauer, um 13:15 Uhr im Anschluss geht es zurück auf 0,28 Millionen. Die Zielgruppe bleibt bei 0,04 Millionen Werberelevanten. Ab 14 Uhr wird es zumindest in Sachen Gesamtreichweite besser. Von 0,35 Millionen Zuschauern steigert man sich auf 0,44 und dann 0,51 Millionen Zuschauer. Um 15:30 Uhr sind so auch ordentliche 4,1 Prozent am Markt möglich. Mit dem marginalen Sprung auf 0,06 Millionen Umworbene erlebt auch die Zielgruppe ihr Hoch, immerhin 2,6 Prozent kommen hier zusammen.Die letzte Folge um 16:15 Uhr lässt dann mit 0,50 Millionen Zuschauern wieder minimal nach, der Marktanteil sinkt auf 3,7 Prozent zurück. Ebenfalls im Minus verabschiedet sich die Zielgruppe, man ist zurück bei 0,04 Millionen Umworbenen und dünnen 2,0 Prozent. Mit dem großen «Küstenrevier»-Samstag haben die Wiederholungen jetzt auch quasi aufgeholt, kommenden Samstag warten dann die fünf in der folgenden Woche gezeigten Ausgaben auf die Sat.1-Zuschauer. Am heutigen und dem kommenden Sonntag gibt es keine «Küstenrevier»-Platzierungen mehr. Warum auch immer.