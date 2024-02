«Trucker Babes» mit dem Tiefstwert zum Staffelfinale

Quotennews

Die Staffel war relativ gut verlaufen. Nun zum Abschluss war man mit der letzten Folge jedoch deutlich zurückgefallen.



Seit Anfang Januar lief in Kabel Eins die inzwischen 13. Staffel von. Nun stand gestern bereits das Staffelfinale an. In dieser Folge ging es zum Beispiel um Jessy, welche ihre Pferdepension aufgibt und mit ihren Pferden Lotto und Amadeo in ein neues Zuhause zieht. Mit 0,67 Millionen Fernsehenden fiel man jedoch auf den Staffeltiefstwert zurück. Dies war auch an den mäßigen 2,3 Prozent Marktanteil zu erkennen. Die 0,22 Millionen Jüngeren, welche von zuletzt 4,4 auf nun akzeptable 3,1 Prozent zurückfielen, stellten ebenfalls einen Negativrekord auf.RTLZWEI setzte zur Primetime auf den Actionthriller, welcher mit 0,91 Millionen Interessenten bei hohen 3,2 Prozent Marktanteil landete. Bei den 0,28 Millionen Umworbenen wurde ein guter Marktanteil von 4,2 Prozent eingefahren. Es folgte ab 22.25 Uhr. Bei einer Reichweite von 0,47 Millionen Menschen kletterte die Quote sogar auf starke 3,6 Prozent. Die 0,09 Millionen Werberelevanten fielen auf magere 2,7 Prozent zurück.VOX wiederholte zur Primetime eine Folge von. In dieser Folge testen unter anderem Jorge González und José Bénédí, Sebastian Lege und Johanna Günther sowie Eko Fresh und Sarah Bora Produkte wie das „Fiberglass Nail Silk Extension“, den „Wursti Maker“ oder die „Eincremehilfe RFM“. Bei 0,63 Millionen Neugierigen waren jedoch nicht mehr als ernüchternde 2,6 Prozent drin. Die 0,24 Millionen 14- bis 49-Jährigen kamen zudem nicht über maue 4,1 Prozent hinaus.