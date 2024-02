«Deutschland im Football Fieber» floppt - «NFL Sideline» macht es vor

Quotennews

Da liegen Freud und Leid mal wieder allzu nah beieinander. VOX kann sich über starke Tier-Formate am Vorabend freuen, dann muss man eine Football-Doku senden und versaut sich so den Samstag.

Der «Superbowl»-Sonntag ist erreicht. Der Höhepunkt der Saison und für RTL zweifelsohne ein gewisser Gradmesser für die erste Spielzeit der amerikanischen Sportart im Sendeprogramm. In Vorbereitung auf das Mega-Event in Las Vegas, Nevada, muss da natürlich die ganze Sendegruppe, also auch VOX und NITRO, mitziehen. Doch der Reihe nach: Der Samstag läuft für die rote Kugel recht gut, mit 0,49 Millionen Zuschauern bei der letzten Wochen-Wiederholung von «Shopping Queen» stehen ordentliche 3,8 Prozent zu Buche. Danach startet «Der Hundeprofi» mit 0,81 Millionen den starken Tier-Vorabend, «Hundkatzemaus» steigert eine Stunde später auf 1,18 Millionen und «Harte Hunde - Ralf Seeger greift ein» hält das Interesse mit 1,17 Millionen auf einem starken Level. Der Marktanteil steigt damit von 5,4 auf 6,4 und sinkt zuletzt auf 5,3 Prozent.Auch die Zielgruppe funktioniert, es geht von 0,19 auf 0,26 und 0,29 Millionen Umworbene hoch, bei «Hundkatzemaus» erreicht der Marktanteil mit 7,6 Prozent seinen Höhepunkt. Doch dann will VOX auf die sportliche Schiene wechseln,soll als Doku auf den heutigen «Superbowl» vorbereiten. Das geht vollkommen in die Hose, VOX kracht zurück auf 0,46 Millionen Zuschauer und einen beängstigenden Marktanteil von 1,9 Prozent. Die Zielgruppe halbiert sich auf 0,15 Millionen Werberelevante, hier verbleiben lediglich 3,0 Prozent.Nun gut, die VOX-Zuschauer waren den Football-Ausflug offensichtlich nicht gewohnt, bei RTL blockierte «Das Supertalent» den Sendeplatz am Vorabend des Endspiels der Saison der «NFL» - doch RTL schickt zudem auch bei NITRO Football-Formate an den Start. Da muss das Ganze doch besser ankommen. Leider auch hier ein klares Nein. Seit Beginn des Jahres schickt NITRO neben den Freitags-Ausgaben vonam jeweils folgenden Samstag eine Wiederholung ins Rennen. Ohne jeglichen Erfolg. Gestern kamen um 17:30 Uhr hier 0,06 Millionen Zuschauer im Gesamten zusammen, die Zielgruppe schaffte 0,03 Millionen Umworbene. Die Marktanteile stehen hier für sich selbst: 0,3 Prozent am Gesamtmarkt, 0,9 Prozent am Zielgruppen-Markt. Um 23:15 Uhr geht es mit den ersten Live-Bildern aus Las Vegas los, vorher will RTL mit «American Ice Football» den Abend einläuten.