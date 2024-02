ABC macht «The Golden Bachelorette»

US-Fernsehen

Im Sommer wird man die reguläre Staffel von «The Bachelorette» senden.

Nach einem erfolgreichen Jahr für «The Bachelor» gab ABC die Verlängerung einer neuen Staffel vonbekannt, die im Sommer 2024 ausgestrahlt wird, sowie die mit Spannung erwartete Spinoff-Serie, die im Herbst dieses Jahres erscheint. «The Bachelorette» und «The Golden Bachelorette» werden auf ABC ausgestrahlt und können am nächsten Tag auf Hulu gestreamt werden. Weitere Details zur Serie, einschließlich der Besetzung, werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.Nach der historischen ersten Staffel von «The Golden Bachelor», in der Gerry und Theresa ihre Liebe fanden, wird diese neue Ausgabe der Erfolgsserie die zweite Chance einer strahlenden Frau auf Liebe in ihren goldenen Jahren beleuchten. Die Debütstaffel von «The Golden Bachelor» erreichte nach 35 Tagen 43,4 Millionen Gesamtzuschauer auf linearen und Streaming-Plattformen und ist die Nummer 1 unter den neuen Serien dieser Saison bei den Erwachsenen 18-49 (0,84).«The Bachelorette» und «The Golden Bachelorette» werden von Warner Bros. Unscripted Television in Zusammenarbeit mit Warner Horizon produziert. Claire Freeland, Jason Ehrlich, Bennett Graebner und Andrew Frank fungieren als ausführende Produzenten von «The Golden Bachelorette». Claire Freeland, Jason Ehlich, Bennett Graebner, Tim Warner, Peter Gust, Jodi Baskerville und Jeff Thomas fungieren als ausführende Produzenten von «The Bachelorette».