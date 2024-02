«Big City Greens»-Schöpfer unterschreiben bei Disney

Köpfe

Chris Houghton und Shane Houghton haben einen exklusiven Vertrag unterzeichnet.

Chris Houghton und Shane Houghton, die Schöpfer und ausführenden Produzenten der Disney Channel-Serie, haben einen weitreichenden Vertrag mit Disney Branded Television abgeschlossen. Das gab Ayo Davis, Präsident von Disney Branded Television, während der 2024 Television Critics Association Winter Press Tour in Pasadena, Kalifornien, bekannt. Im Rahmen dieses mehrjährigen Produktionsvertrags werden die Houghtons Animationsprojekte mit dem Disney Television Animation Studio produzieren und gleichzeitig Möglichkeiten zur Entwicklung von Live-Action-Projekten innerhalb von Disney Branded Television auf linearen und Streaming-Plattformen bieten. Darüber hinaus beinhaltet der Vertrag Entwicklungsmöglichkeiten für Animationsprojekte für Erwachsene mit 20th Television Animation.Unter der Leitung der Houghtons bringt «Big City Greens», das im Juni 2018 debütierte, seit vier Staffeln und fast 100 Episoden Kinder zum Lachen. Sie war die meistgesehene Zeichentrickserie für Kinder im Jahr 2023 mit mehr als 2 Milliarden Sehstunden im linearen Fernsehen und im Streamingdienst seit ihrer Premiere im Jahr 2018.* Die Serie folgt den schrägen Abenteuern des 10-jährigen Cricket Green (gesprochen von Chris Houghton), einem schelmischen und optimistischen Jungen vom Land, der mit seiner völlig deplatzierten Familie in die Großstadt zieht. Die Serie ist stark von der Kindheit der Brüder beeinflusst, die in St. Johns, Michigan, einer kleinen ländlichen Stadt nördlich von Lansing, auch bekannt als die Münzhauptstadt der Welt, aufwuchsen. Viele der Figuren sind von realen Familienmitgliedern und Stadtbewohnern aus der Kindheit inspiriert.Das «Big City Greens»-Franchise wird bald um einen Kinofilm erweitert, der in diesem Sommer Premiere haben soll. Der Inhalt der Serie erstreckt sich auch auf viele der erfolgreichen animierten Kurzserien von Disney Branded Television, darunter «How NOT to Draw», «Chibi Tiny Tales» und «Broken Karaoke». Darüber hinaus hat «Big City Greens» kürzlich mit ESPN für die «NHL Big City Greens Classic» zusammengearbeitet - eine animierte Live-Übertragung von NHL-Spielen mit Hilfe von volumetrischen und Motion-Capture-Technologien, die in diesem Jahr eine zweite Auflage erfährt.Die Houghtons sind auch dafür bekannt, dass sie die Comic-Serie «Reed Gunther» über einen auf einem Bären reitenden Cowboy kreiert, geschrieben und illustriert haben, die von Image Comics veröffentlicht wurde. Als sie sich dem Fernsehen zuwandten, arbeitete Chris als Storyboard-Künstler für Disneys «Gravity Falls» und «Wander Over Yonder», und Shane war Redakteur bei der Reality-Serie «Tattoo School».