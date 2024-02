Blockbuster-Battle

Zwei Alkohol-zelebrierende Party-Filme treffen auf Roland Emmerichs Science-Fiction-Epos.

(Warner TV Comedy, 20:15 Uhr)Phil, Alan, Doug und Stu reisen nach Thailand, wo Stu seine Verlobte heiraten will. Nach den Ereignissen in Las Vegas will der Bräutigam dieses Mal auf Nummer sicher gehen und macht seinen Freunden klar, dass es statt eines Junggesellenabschieds nur einen Brunch geben soll. Doch die Dinge verlaufen anders als geplant und am nächsten Morgen wachen die Männer erneut mit einem Filmriss auf. Vor über einem Jahrzehnt schrieb Quotenmeter über den Film: „Denn auch wenn «Hangover 2» sich selbst für alle möglichen Drehbuchpreise disqualifizierte: Die Gags sitzen noch immer, das Flair ist weiterhin vorhanden. Im Kern liefert «Hangover 2» also genau das, was diese Komödie liefern soll.“The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Audience Score: 5Metascore: 4IMDb User Rating: 7(sixx, 20:15 Uhr)Rebel Wilson weiht in dieser romantischen Komödie Dakota Johnson in das Leben einer echten New Yorker Single Lady ein: Ausgelassene Partys, Alkoholexzesse und flüchtige Männerbekanntschaften ohne jegliche Verpflichtungen? Das ist der alltägliche Wahnsinn der zwanglosen Rebellin Robin, die ihrer Arbeitskollegin Alice zeigt, wie man sich in der Stadt, die niemals schläft, als Single richtig verhält. „«How To Be Single» ist eine überraschend realistische Auseinandersetzung mit dem Leben als Single in der ‚Generation Beziehungsunfähig‘“, lautete vor acht Jahren das Quotenmeter-Fazit in der Kino-Kritik The Movie Database (TMDB): 6Rotten Tomatoes Audience Score: 5Metascore: 5IMDb User Rating: 6(Sat.1, 20:15 Uhr)Ein gigantisches UFO kommt der Erde immer näher. US-Präsident Whitmore und das Pentagon stehen der Situation ziemlich ratlos gegenüber - man will erst mal abwarten. Da lösen sich plötzlich kleine Flugkörper vom Mutterschiff und nehmen Kurs auf die Metropolen der Welt. Bald ist allen klar: Die Aliens planen eine Invasion. Als sie mit massiven Feuersalven angreifen, scheint das Schicksal der Erde besiegelt. Am Independence Day rüsten sich die Überlebenden zum Gegenschlag. Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums blickte Quotenmeter vor drei Jahren auf den Will-Smith-Hit zurück : „Die großartigen Tricks (teilweise in Deutschland entstanden) können sich auch nach 25 Jahren noch sehen lassen. Die Story hingegen wirkt heute eher einfältig, zeugt aber von einer Zeit, als die Welt scheinbar noch einfacher gestrickt war.“The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Audience Score: 8Metascore: 6IMDb User Rating: 7