GEO erzählt vier Milliarden Jahre

Die neue Dokumentation zum Thema Erde dauert vier Mal 55 Minuten.

Am Donnerstag, den 7. März 2024, istbei GEO Television zu sehen. Die Dokumentation stammt von Wilbear International, die den Vierteiler für den australischen Sender ABC herstellten. Regisseur war Marc Radomsky, Kate Pappas und Alan Erson fungierten als Produzenten.Rae Johnston, preisgekrönte Wissenschafts- und Technologiejournalistin, führt in «Home: The Story of the Earth» tief in die vier Milliarden Jahre alte Geschichte des Planeten ein und enthüllt die Entdeckungen und Durchbrüche, die gezeigt haben, wie die einzigartige Geologie, Atmosphäre, Ozeanographie und Geochemie der Erde ineinandergreifen, um sie zum einzigen bewohnbaren Planeten zu machen, den wir kennen.Die vierteilige Serie beleuchtet in den einzelnen, miteinander verknüpften Episoden - Land, Wasser, Luft und der Planet Mensch - die Entdeckungen, die gezeigt haben, wie die dynamische Natur der Atmosphäre, der Ozeane und der sich ständig verschiebenden Kontinente das Leben auf der Erde prägt. Fossilienfunde und Satellitenbilder haben es uns ermöglicht, ein Bild des irdischen Lebens und des Planeten selbst in völlig neuen Farben zu zeichnen.