«Mainz bleibt Mainz» und Mainz bleibt Tagessieger

Quotennews

Die närrische Tageszeit hat Einkehr gefunden - auch im TV. Mit «Mainz bleibt Mainz» gibt es eine Fernseh-Sitzung mit Tagessieg-Charakter.

Karneval, Fasching, die närrische Jahreszeit, die fünfte Jahreszeit - man kann es nennen, wie man möchte. Mitschafft es das verkleidete TV-Angebot sogar auf den ersten Platz des Reichweiten-Rankings. Stolze 4,71 Millionen Zuschauer kann sonst kein Mitstreiter einholen, der Marktanteil glänzt mit 21,5 Prozent. Auf dem Bildschirm waren die Präsidenten der Vereine MCV, MCC, GCV und KCK zu sehen, das wollten 0,50 Millionen im Altern zwischen 14 und 49 Jahren sehen. Hier zeigte der Marktanteil 10,4 Prozent.Platz zwei im Reichweiten-Ranking schnappt sich die «Tagesschau» um 20 Uhr. 4,32 Millionen Zuschauer sorgen kurz vor dem 20:15 Uhr-Programm für 17,1 Prozent am Markt, die jüngere Zuschauerschaft holte ich 14,1 Prozent mit 0,73 Millionen Zuschauern. Erst danach präsentiert sich die Primetime aus dem Ersten.mit der Folgeholt sich 3,94 Millionen Zuschauer, davon lassen sich lediglich 0,36 Millionen der jüngeren Zuschauerschaft zusprechen. In Marktanteilen waren damit 15,3 und 6,8 Prozent möglich.Auf der privaten Seite sollte als erstesauftreten. Mit 3,11 Millionen Zuschauern gewinnt das News-Format den privaten Tag, der Marktanteil lag um 18:45 Uhr bei starken 15,6 Prozent. In der klassischen Zielgruppe holte sich der Köln-Sender 0,68 Millionen Umworbene ab, hier waren überzeugende 18,2 Prozent drin.