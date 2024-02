VOX feiert 18 Jahre «Das perfekte Dinner»

TV-News

Anlässlich der Geburtstagsfeier kehren drei ehemalige Teilnehmer zurück.

Mit dem Start vonlegte VOX den Grundstein für den heutigen Erfolg. Zahlreiche Formate mit wöchentlichen Serien wie& Co. bauten auf diesem Konzert auf. Mittlerweile setzt der Sender auch auf andere Formate, doch die werktägliche Vorabendshow musste den Sendeplatz um 19 Uhr nie verlassen.«Das perfekte Dinner» wird Anfang März 18 Jahre alt und daher mit einer besonderen Geburtstagswoche gefeiert. Fünf Kandidaten mit hoher Verbundenheit treten an und beweisen an ihrem Gastgeberabend Kreativität rund um die Zahl 18. Die Wiederholungstäter Eik, Hannah und Sylvia kehren zurück, jeder mit einer einzigartigen Geschichte aus Köln. Und auch die beiden «Dinner»-Neulinge warten mit großartigen Ideen und Gerichten auf.In der ersten Folge, die am 4. März 2024, um 19.00 Uhr gesendet wird, serviert Tom Lamm im bunten Garten und Gratin dauphinois. Als Vorspeise werden Jakobsmuscheln zwischen Himmel und Ääd gereicht. Der letzte Gang besteht aus Tarte Tatin und Lebenselixier.