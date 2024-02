Floryan komplettiert den deutschen ESC-Vorentscheid

TV-News

Der 28-Jährige aus Künzelsau gewann den Vor-Vorentscheid «Ich will zum ESC!» mit seinem Lied „Scars“.

Kommenden Freitag entscheidet sich, wer für Deutschland am 11. Mai in Malmö beimvertreten wird. Beim deutschen Vorentscheid haben die Zuschauer die Wahl aus neun Acts, die nun feststehen. Am gestrigen Donnerstagabend wurde inder neunte und letzte Kandidat gefunden. Die Zuschauer entschieden sich für Floryan aus Künzelsau (Baden-Württemberg), der von Rea Garvey auf seinen Auftritt vorbereitet wurde. Sein Lied „Scars“ erhielt die meisten Stimmen.„Mein erstes Gefühl war: Das kann doch nicht wahr sein, ich kann es auch jetzt noch nicht glauben. Es war wie ein Film, der an mir vorbeigezogen ist. Adrenalin und Glück pur, ich kann es kaum beschreiben! Jetzt werde ich mich gut vorbereiten auf das deutsche Finale, den Song gut üben und mir eine schöne Inszenierung überlegen", so Floryan, nachdem das Ergebnis von Moderatorin Laura Karasek verkündet worden war.Der 28-Jährige tritt am 16. Februar neben Galant, Isaak, Leona, Bodine Monet, Max Mutzke, Marie Reim, NinetyNine und Ryk auf der Bühne auf.wird ab 22:05 Uhr im Ersten, bei One sowie in der ARD Mediathek und auf eurovision.de übertragen. Barbara Schöneberger moderiert.