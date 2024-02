Das Erste wirft einen Blick auf «Amerikas Große Seen»

TV-News

Im Vorfeld von «Hart aber fair» wird unter anderem der Lake Michigan vorgestellt.

Der Montagabend im Ersten wird weiterhin von Dokumentationen dominiert. Am 18. März 2024 startet die zweiteilige Dokumentation aus der Reihe «Erlebnis Erde» zum Themavon Ted Oakes. Bis 21 Uhr ist der Film im Programm des Norddeutschen Rundfunks zu sehen. Ab dem 11. März 2024 ist der Zweiteiler in der ARD-Mediathek zu sehen.Eine Seenkette so groß wie ein Ozean: Die Großen Seen (Great Lakes) Nordamerikas sind aus den abschmelzenden Gletschern der letzten Eiszeit entstanden und speichern ein Fünftel der oberirdischen Süßwasserreserven der Erde. Ursprüngliche Wälder und eine faszinierende Vielfalt an Wildtieren finden sich an ihren Ufern. Dies alles ganz in der Nähe von Metropolen wie Chicago oder Toronto, in denen Millionen von Menschen leben.«Amerikas Große Seen» ist ein aufwendiger Zweiteiler, der überraschende und oft unglaubliche Geschichten aus der Natur entlang Amerikas dritter Küste erzählt: Mehr als 4.000 Kilometer Uferlinie durchziehen das Grenzgebiet zwischen Kanada und den USA - mitten durch einen Kontinent. In eindrucksvollen Bildern führt der erste Teil der Naturdokumentation vom Oberen See über Michigan-, Huron-, Erie- und Ontariosee bis zum Atlantik. Dabei zeigt der Film, wie die gewaltige Kraft des Wassers eine Landschaft der Superlative formt und Naturwunder wie die mächtigsten Wasserfälle Nordamerikas entstehen lässt. Die Wildnis des Oberen Sees ist die Heimat einer uralten Jagdgemeinschaft von Raben und Wölfen. Furchtlos stürzen sich Surfer im Winter ins eiskalte Wasser, um die perfekte Welle zu erwischen. Und Forscher sind einem selten gewordenen Raubtier auf der Spur: Sie besendern Vielfraße, um mehr darüber zu erfahren, wie der Klimawandel das Leben des Riesenmarders beeinflusst.