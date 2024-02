National Geographic dreht «Sally»

US-Fernsehen

Der neue Spielfilm wird von der Raumfahrtpionierin Sally Ride handeln.

National Geographic Documentary Films hat einen neuen Filmvon der gefeierten Regisseurin Cristina Constantini («Mucho Mucho Amor», «Science Fair») und den Produzenten Dan Cogan («Icarus») und Lauren Cioffi («Naomi Osaka») angekündigt. In Partnerschaft mit der preisgekrönten Produktionsfirma Story Syndicate («Last Call») und in Zusammenarbeit mit Muck Media («Trafficked with Mariana van Zeller») wird der Film das bemerkenswerte Leben und Vermächtnis der bahnbrechenden Astronautin Dr. Sally Ride einfangen.Dies ist ein weiteres spannendes Projekt in der langjährigen Zusammenarbeit von National Geographic mit Story Syndicate, Muck Media und Costantini. «Sally» wird von Kate Hackett bearbeitet und von Liz Garbus, Jon Bardin und Kate Barry für Story Syndicate und Carolyn Bernstein für National Geographic produziert. Zu den Exklusivinterviews mit engen Freunden und Kollegen von Sally Ride gehören ihr Lebenspartner Tam O'Shaughnessy (ebenfalls ausführender Produzent), Billie Jean King und die Astronauten Anna Lee Fisher und Kathy Sullivan, um nur einige zu nennen.Als Sally Ride als erste Amerikanerin in den Weltraum flog, veränderte sie für immer den Kurs der Wissenschaft, der Erforschung und der Stärkung der Rolle der Frau. Doch als sie in den Orbit flog, sah sich Ride mit den Herausforderungen institutioneller Kritiker und den Vorurteilen einer amerikanischen Öffentlichkeit konfrontiert, die skeptisch war, dass eine Frau die Aufgabe einer Astronautin erfüllen könnte. Unbeirrt stürzte sich Ride kopfüber in diesen Kampf, angetrieben von einer Entschlossenheit, die nur wenige aufbringen konnten.«Sally» erzählt die authentische Geschichte von Sally Ride, die sich hinter den Kulissen abspielte, und schildert die wunderschöne 27-jährige Romanze mit ihrem Lebenspartner Tam O'Shaughnessy, die bis zu Rides Tod vor der Öffentlichkeit geheim gehalten wurde. Der Film zeigt die intime, emotionale Wahrheit ihrer Reise als Pionierin, die dafür kämpfte, die Grenzen dessen, was Amerika für möglich hielt, zu erweitern. Zum ersten Mal erlaubt uns der Film, die echte Ride zu sehen, die mit den Grenzen und Opfern kämpfte, die wahres Heldentum erfordert.