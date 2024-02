Sky Content und Sky Studios fusionieren

Vermischtes

Cécile Frot-Coutaz wird künftig in Auftrag von Comcast die eigenen Inhalte koordinieren.

Sky hat heute bekannt gegeben, dass alle Sky Content-Teams in Großbritannien und Irland, die nicht für den Sportbereich zuständig sind, unter der Leitung von Cécile Frot-Coutaz unter einer einzigen Führungsstruktur zusammengeführt werden. Frot-Coutaz, derzeit Chief Executive von Sky Studios, wird ihre Rolle ausweiten, um alle Bereiche des Content-Geschäfts von Sky in Großbritannien und Irland (außer Sport) zu leiten, wobei das Content-Geschäft von Sky in Großbritannien und Irland sowie die Sky News Group in ganz Europa an sie berichten werden. Frot-Coutaz wird den neuen Titel CEO Sky Studios und Chief Content Officer übernehmen.Zai Bennett, MD of Content für Sky UK & Ireland, ist weiterhin für den Output und die Performance von Sky in UK&I verantwortlich und leitet Sky Entertainment, Sky Cinema und Sky Kids sowie die Auftragsvergabe für Factual, Entertainment, Arts, Kids und Film sowie Akquisitionen innerhalb der Sky Gruppe. Im Rahmen dieser Änderung wird Bennett direkt an Frot-Coutaz berichten.Cécile Frot-Coutaz, CEO Sky Studios und Chief Content Officer, sagte: "Indem wir die Content-Teams von Sky in einer einzigen Struktur zusammenführen, können wir die Vorteile unseres Content-Geschäfts maximieren und gleichzeitig weiterhin in Originalprogramme aller Genres investieren. In den Sky Studios und UK&I Content liefern unsere Teams den Zuschauern in UK&I, in der Sky Gruppe und auf der ganzen Welt unübersehbare Sky Originals. Ich freue mich darauf, noch enger mit Zai und den anderen Teams zusammenzuarbeiten, während wir unsere Investitionen in britische und irische Inhalte weiter vorantreiben."Zai Bennett, MD of Content, Sky UK&I, sagte zu diesem Schritt: "Unsere außergewöhnlichen Kommissare, Produktions- und Strategieteams in UK&I Content und Sky Studios arbeiten bereits unglaublich eng zusammen, so dass dies der nächste logische Schritt ist. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit Cécile und darauf, dass das Jahr 2024 für die Sky Kunden in den Bereichen Unterhaltung, Kino und Kinder ein herausragendes Jahr auf dem Bildschirm werden wird."