«Fool Me Once» läuft weiterhin spitze

US-Quoten

Auch die neuen Folgen von «Reacher» waren bei Prime Video erfolgreich.

Das Marktforschungsinstitut Nielsen hat die Abrufzahlen für das amerikanische Streaming veröffentlicht. Zwischen dem 8. und 14. Januar streamten die Amerikaner 2,399 Milliarden Minuten der achtteiligen Serie, die auf einem Roman von Harlan Coben basiert. Netflix hat noch weitere Serien in Vorbereitung. Den zweiten Platz belegte die Kinderseriemit 1,495 Milliarden Aufrufen. Der Grund für den Ansturm ist logisch: Es wurden sechs neue Folgen veröffentlicht.Bei Amazon Prime Video gab es neue Folgen von. Obwohl die Serie insgesamt nur 15 Episoden hat, erreichte sie 1,058 Milliarden Streamingminuten. Die Network-Serieerreichte bei Max/Netflix 1,051 Milliarden Minuten,kam bei Netflix auf 0,963 Milliarden Minuten. Die Netflix-Eigenproduktionkam mit ihren acht Episoden auf 960 Millionen Streamingminuten.Der neue Kevin-Hart-Spielfilmwurde am 12. Januar veröffentlicht, Netflix verzeichnete damit 872 Millionen Streaming-Minuten. Mit der Serieerzielte Netflix 846 Millionen Minuten. Netflix und Paramount+ zeigenund in der zweiten Januarwoche streamten die amerikanischen Streamingkunden 835 Millionen Minuten. Die junge Serievon Hulu/Disney+ landete mit 731 Millionen Minuten auf dem zehnten Platz.