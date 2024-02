Dexter geht zu «Reacher»

US-Fernsehen

Außerdem hat sich Sonya Cassidy der Besetzung angeschlossen.

Am Donnerstag gaben Prime Video, Skydance Television und Paramount Television Studios die Besetzung von Anthony Michael Hall und Sonya Cassidy als Stammschauspieler für die kommende dritte Staffel vonbekannt, der actiongeladenen Dramaserie mit Alan Ritchson in der Hauptrolle des Jack Reacher. Wie bereits angekündigt, wird auch Maria Sten als Frances Neagley in die dritte Staffel zurückkehren. In der dritten Staffel, die auf dem siebten Buch der weltweiten Bestsellerserie von Lee Child, „Persuader“, basiert, muss Reacher undercover gehen, um einen Informanten zu retten, der von einem Feind aus seiner Vergangenheit verfolgt wird.Anthony Michael Hall («Bosch: Legacy», «Halloween Kills») wurde für die Rolle des Zachary Beck verpflichtet. Beck ist ein beeindruckender und erfolgreicher Geschäftsmann, verwitwet und alleinerziehender Vater eines 20-jährigen Sohnes, Richard. Er ist der Besitzer einer Teppich-Importfirma, von der Reacher und seine Kollegen vermuten, dass sie als Deckmantel für eine ruchlose Operation dient.Sonya Cassidy («The Man Who Fell to Earth», «Lodge 49») wurde für die Rolle der Susan Duffy verpflichtet, einer äußerst intelligenten und harten DEA-Agentin aus Boston mit einem scharfen und sarkastischen Sinn für Humor. Die dritte Staffel von «Reacher» wird derzeit in Toronto gedreht. Die Verlängerung wurde im Dezember 2023 bekannt gegeben, zwei Wochen bevor die zweite Staffel auf Prime Video Premiere feierte.