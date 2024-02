«Desperate Housewives»-Viererdosis funktioniert

Quotennews

Die Wiederholungen von «Bull» und «Numb3rs» fuhren auch in dieser Woche gute Werte ein.

Beim Frauensender sixx starteten die Wiederholungen vonum 16.35 Uhr. Die zwei Geschichten, die schon am Mittwoch zu sehen waren, verfolgten 0,05 und 0,07 Millionen Zuschauer. Mit „Die Hauslehrerin“ und „Die Beförderung“ aus Staffel sechs sicherte sich die Fernsehstation nur 0,5 und 0,6 Prozent Marktanteil. In der Zielgruppe kam das Programm auf gute 1,2 und 1,6 Prozent.Zwischen 18.25 und 20.15 Uhr wurden die Episoden „Selbstverteidigung“ und „Der große Krach“ gesendet. Die Produktion von ABC Signature verbuchte 0,10 und 0,13 Millionen, die Marktanteile wurden auf 0,5 und 0,6 Prozent beziffert. In der Zielgruppe saßen 0,06 und 0,08 Millionen junge Menschen vor den Fernsehschirmen, die für 1,8 und 1,9 Prozent Marktanteil standen.Um 20.15 Uhr kam die Folge „Der Deal ihres Lebens“ des Anwalts-Dramas, das zwischen 2016 und 2022 von CBS Television Studios gedreht wurde, auf 0,22 Millionen Zuschauer, wovon 0,09 Millionen junge Menschen dabei waren. Der Marktanteil der Serie mit Michael Weatherly wurde auf 1,7 Prozent beziffert. Die zweite Folge, die ebenfalls aus Staffel eins stammte, verfolgten 0,25 Millionen Zuschauer. Mit 0,09 Millionen Umworbenen sicherte sich sixx 1,6 Prozent Marktanteil.Zwischen 2005 und 2010 stellte CBS Television Studiosfür CBS her. Inzwischen ist die Serie bei sixx angelangt. Die Episoden „Raser“ und „Kreuzweg“, die aus der vierten Staffel stammten, und im April 2008 bei ProSieben Premiere feierten, verbuchten am späten Donnerstag 0,25 und 0,21 Millionen. Bei den jungen Menschen kann man sich über 0,06 und 0,06 Millionen freuen, denn es wurden 1,4 und 1,9 Prozent erzielt.