«Kölle Alaaf» erneut nur mit mäßigen Ergebnissen

Quotennews

Mit einer regulären Ausgabe von «Der Bergdoktor» wäre das ZDF erfolgreicher gefahren.

Seit vielen Jahren strahlt das Zweite Deutsche Fernsehen die in Köln beheimatete Fernsehshowaus und hat damit einmal mehr die Ausstrahlung von «Der Bergdoktor» unterbrochen. Im vergangenen Jahr sahen 3,82 Millionen Zuschauer zu, der Marktanteil wurde auf 14,4 Prozent beziffert. Selbst beim jungen Publikum machte man mit 6,8 Prozent eine gute Figur. Aber von früheren Bestwerten oberhalb der Vier-Millionen-Marke ist man heutzutage entfernt.In diesem Jahr war Nathalia Bergdoll die Sitzungspräsidentin, die Marc Metzger, Ingrid Kühne, Jörg Runge als "Dä Tuppes", Achnes Kasulke und Willi & Ernst begrüßte. Nur 3,52 Millionen Menschen ab drei Jahren sahen die musikalischen Auftritte von Höhner, Cat Ballou, die Domstürmer, Kasalla, die Klüngelköpp und die Paveier, was dem ZDF einen Marktanteil von mittelmäßigen 14,1 Prozent einbrachte. Unter den jungen Menschen befanden sich 0,35 Millionen, der Marktanteil führte zu 6,5 Prozent. Auch in dieser Woche schlug das ZDF somit «Forsthaus Rampensau Germany» (6,3 Prozent), welches aber besser als in den Vorwochen lief.Zwischen 22.30 und 22.30 Uhr führte Christian Sievers durch das, das 2,22 Millionen Zuschauer interessierte. Der Marktanteil wurde mit 12,3 Prozent bemessen. Die Arbeitsgemeinschaft Fernsehforschung (AGF) ermittelte 0,26 Millionen 14- bis 49-Jährige, das führte zu 6,8 Prozent Marktanteil. Markus Lanz begrüßte in seiner gleichnamigen Talkshow SPD-Politiker Karl Lauterbach, Journalistin Melanie Amann, Radiologe Felix Nensa und Kinderärztin Tanja Brunnert, 1,64 Millionen Zuschauer sahen zu und brachten 14,0 Prozent Marktanteil mit. Die Sendung aus Hamburg holte 8,4 Prozent bei den jungen Leuten, die Reichweite belief sich auf 0,23 Prozent.