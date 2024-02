ZDFneo ruft Show-Offensive mit Mertz und Hasanovic aus

TV-News

Mit «Neo Tropic Tonight» und «Edins Neo Night» präsentieren Aurel Mertz und Edin Hasanovic jeweils ihre eigene Late-Night-Show. Außerdem wird «Neo Ragazzi» fortgesetzt.

ZDFneo grast weiter das Feld ab, was im deutschen Privatfernsehen wohl am meisten brachliegt: Late-Night-Shows. Der Spartensender hat mitundgleich zwei Show-Formate angekündigt, die in diesem April an den Start gehen. Bei «Neo Tropic Tonight» handelt es sich um eine Late-Night-Show mit Aurel Mertz, die Comedy mit gesellschaftlicher Relevanz kombinieren soll. Comedian Aurel Mertz ordnet die Nachrichtenlage der Woche „bissig, aber gut gelaunt“ ein, wie der Sender ankündigt. So soll es unter anderem Einspieler sowie Gästeinterviews geben. Geplant sind zunächst sechs Folgen, die ab dem 4. April immer donnerstags um 23:00 Uhr in ZDFneo sowie am Sendungstag vorab (ab 20:00 Uhr) in der ZDFmediathek zu sehen sind.«Edins Neo Night» könnte man als Nachfolger von «Studio Schmitt» bezeichnen, das im vergangenen Frühjahr nach 61 Ausgaben eingestellt wurde. Statt Tommi Schmitt übernimmt nun Edin Hasanovic das Zepter und feiert seine Premiere als Host seiner eigenen Late-Night-Show. Auch von «Edins Neo Night» sind zunächst sechs Folgen geplant, die ab dem 28. April immer sonntags um 22:15 Uhr ausgestrahlt werden. Vorab sind sie samstags ab 20:00 Uhr in der ZDFmediathek verfügbar. Im Studio begrüßt Hasanovic prominente Gäste und aktuelle Musik-Acts, um mit ihnen zu singen, zu tanzen und zu spielen. „Gemeinsam mit seiner eigenen Band haut Edin Woche für Woche auf die Entertainment-Pauke“, verspricht ZDFneo in einer Mitteilung.Neben den beiden Neustarts wird auch der von Sophie Passmann und Tommi Schmitt moderierte wöchentliche Talkmit einer zweiten Staffel fortgesetzt. Sechs neue Folgen gibt es ab dem 25. April immer donnerstags ab 22:15 Uhr zu sehen. Am Sendetag sind die Folgen bereits ab 10:00 Uhr in der ZDFmediathek verfügbar. Schon am 18. Februar kehrt auch Mai Thi Nguyen-Kim auf die Bildschirme zurück und präsentiert nach ihrer Elternzeit-Vertretung höchstpersönlich immer sonntags um 22:15 Uhr sechs neue Ausgaben vonZDFneo-Senderchefin Jasmin Maeda sagt über die Show-Offensive des Spartensenders: „Mit «Edins Neo Night», «Neo Tropic Tonight» und neuen Folgen «Neo Ragazzi» bauen wir ab April 2024 den Show-Kosmos von ZDFneo weiter aus: Schauspieler Edin Hasanovic schlüpft erstmalig in die Rolle des Late-Night-Hosts und Aurel Mertz punktet mit erfrischend schlagfertigem Humor und Aktualität. Gemeinsam mit Dr. Mai Thi Nguyen-Kim, Tommi Schmitt und Sophie Passmann bringen sie junge Perspektiven ins Programm und Unterhaltung auf ein neues Level. Ich freue mich auf die geballte Show-Power in ZDFneo!“