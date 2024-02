KiKA startet Fan-Format über Anime und Manga

TV-News

Die Inhalte des Magazins «Tanoshii», das sich an Jungedliche ab zwölf Jahren richtet, werden über KiKA sowie online über tivi.de, YouTube und TikTok ausgespielt.

Der KiKA hat ein neues wöchentliches Magazin angekündigt, das sich um die Welt von Animes und Mangas dreht. Erste Social-Media-Inhalte vonsind bereits seit Mitte Januar auf YouTube, TikTok und in der ZDFmediathek verfügbar, ab dem 21. März gibt es die Sendung dann immer donnerstags um 20:35 Uhr bei KiKA zu sehen. In der ZDFmediathek, im KiKA-Player und auf YouTube ist die Sendung bereits ab dem 20. März ab 18:00 Uhr online.„«Tanoshii» ist unser neues Multiplattform-Format, das sich vor allem an die jungen Anime- und Manga-Fans in Deutschland richtet – eine Szene, die in den vergangenen Jahren stetig gewachsen und aus dem heutigen Medienmarkt nicht mehr wegzudenken ist“, erklärt Michael Stumpf, Leiter der Hauptredaktion Kinder und Jugend im ZDF . „Wir haben uns mit dem Format hohe Ziele gesteckt: Wir wollen «Tanoshii» zum neuen Zuhause für junge Anime- und Manga-Enthusiasten in Deutschland machen. Erreichen wollen wir das mit einer Mischung aus kurzen Clips auf Social-Media- und ZDF-eigenen Kanälen und Battle-Shows, in denen Fans in einem spielerischen Wettstreit ihr Wissen präsentieren, ihre Held*innen gemeinsam feiern und sich über Trends und Meinungen austauschen.Das Besondere an der Sendung sei, dass alle Beteiligten vor und hinter der Kamera aus der Anime- und Mangaszene stammen und teilweise sogar selbst Content-Creators seien, so Stumpf. Die Moderation der Battleshows, die bei KiKA, auf YouTube und in der ZDFmediathek staffelweise ausgestrahlt werden, übernimmt Nino Kerl von „NinotakuTV“. Pro Show treten jeweils zwei junge Fans im Team mit wechselnden Creators gegeneinander an. Die Creators sind Nadja Kraft alias „Naddel“, Christian Grünwald alias „Ontan“ und Harut Harutyunyan alias „Harut Estevao“.In fünf Spiel- und Quizrunden müssen sie sich unterschiedlichen und immer wieder überraschenden Herausforderungen stellen, um zu zeigen, wer sich in Sachen Anime und Manga besser auskennt. Weitere Folgen der Battle-Shows sind für Herbst 2024 geplant. Die Social-Media-Plattformen werden kontinuierlich bespielt. «Tanoshii – Das Anime-und MangaVerse» ist eine Auftragsproduktion des ZDF in Zusammenarbeit mit der FLOW media company GmbH.