Food Network startet «Wildcard Kitchen»

US-Fernsehen

In der neuen Serie treten verschiedene Köche bei einem kulinarischen Pokerspiel an.

In der neuen achtteiligen Serieöffnet die Testküche von Food Network am späten Abend ihre Pforten, wenn die Lieblingsköche der Fans bei einem kulinarischen Kartenspiel mit hohem Einsatz ihr Können unter Beweis stellen. In jeder Folge übernimmt Gastgeber Eric Adjepong die Testküche nach Feierabend mit einer exklusiven Einladung an drei Köche, die 5.000 Dollar mitbringen, um drei Runden seines kulinarischen Underground-Pokerspiels zu spielen. Die Konkurrenten, die sich alle gut kennen, haben Rechnungen zu begleichen und persönliche Einsätze zu verlieren, während sie darum kämpfen, Gerichte zu kreieren, die auf den Karten basieren, die sie erhalten haben, und mit ihrem eigenen Instinkt und kaltem, hartem Geld wetten. Das Losglück bestimmt die Gerichte und die Kochzeit, während Joker unvorhersehbare Herausforderungen ins Spiel bringen, die die Köche auf eine nie dagewesene Probe stellen. Von Surf-and-Turf mit Erdnussbutter bis hin zu lebenden Krabben mit Kimchi - in «Wildcard Kitchen» ist alles möglich, denn eine geheimnisvolle Gastjury bestimmt in blinden Geschmackstests, wer als High Roller mit dem Recht auf Prahlerei und dem Geld seiner Kochkollegen nach Hause geht. «Wildcard Kitchen» wird am Dienstag, 12. März, um 21 Uhr auf Food Network ausgestrahlt."«Wildcard Kitchen» gibt den Zuschauern das Gefühl, bei einem exklusiven Late-Night-Pokerspiel mit ihren Lieblingsköchen hinter den Kulissen dabei zu sein", sagte Betsy Ayala, Head of Content, Food, Warner Bros. Discovery. "Der Wettbewerb und der gutmütige Trash Talk sind hart, lustig und anders als alles, was Food Network bisher geboten hat."Zu den Köchen, die gegeneinander antreten, gehören die Chopped-Juroren Maneet Chauhan, Brian Malarkey und Marc Murphy, die italienischen Meister der Küche Gabriele Bertaccini, Rocco Dispirito und Antonia Lofaso sowie die besten Freunde Stephanie Izard, Joe Sasto und Justin Sutherland. Zu den Gastjuroren gehören Anne Burrell, Esther Choi und Scott Conant.