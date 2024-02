Warner TV strahlt «Harley Quinn» aus

TV-News

Ab 17. April kommt die vierte Staffel ins deutsche Pay-Fernsehen.

Warner TV hat sich die Rechte an der vierten-Staffel gesichert. Die neuen Geschichten werden ab Mittwoch, den 17. April, um 22.15 Uhr gesendet. In der vierten Staffel wird die Beziehung von Harley auf die Probe gestellt. Denn während Ivy als Superschurkin die „Legion of Doom“ leitet, wechselt Harley Quinn die Seite und verbündet sich mit Batgirl. Letztere ist zum Oberhaupt der Bat-Familie aufgestiegen, seit Bruce Wayne wegen Steuerhinterziehung im Knast sitzt.Die US-amerikanische Fernsehserie «Harley Quinn» ist eine Superheldenserie für Erwachsene, die auf der gleichnamigen DC-Comicfigur von Paul Dini und Bruce Timm basiert. Die von Justin Halpern, Patrick Schumacker und Dean Lorey geschriebene und produzierte Serie folgt den Abenteuern von Harley Quinn und ihrer besten Freundin Poison Ivy, nachdem sie ihren Freund, den Joker, verlassen hat. Die Serie feierte am 29. November 2019 Premiere.Die erste und zweite Staffel wurden zunächst auf DC Universe ausgestrahlt, die dritte Staffel auf HBO Max und die vierte Staffel auf Max. Am 9. Februar 2023 wurde ein eigenständiges Weihnachtsspecial ausgestrahlt. Im November 2023 wurde die Serie um eine fünfte Staffel verlängert.