Neue «So klingt Deutschland»-Folge

TV-News

Anfang März wird am Samstagabend eine neue Folge ausgestrahlt.

Der Fernsehsender VOX strahlt am Samstag, den 2. März 2024, die vierte Ausgabe vonaus. Die Reihe feierte am 28. August 2021 vor 0,82 Millionen Zuschauern Premiere, ein Dreivierteljahr später holte das Format Ende Mai schon 0,88 Millionen. Mitte Januar erreichten die 50 besten Songs 1,09 Millionen Zuschauer. Bei den Umworbenen waren sogar 8,4 Prozent Marktanteil drin.stehen nun auf dem Programm. In 235 Minuten sollen alle romantischen Songs erzählt werden. Ob kuschelige Balladen oder rhythmische Love-Songs, hier gibt es für jeden Geschmack das passende Lied zum Schwärmen und Träumen.Unter anderem erklären Kate Hall, Detlef D. Soost und Eko Fresh, welche Songs bei ihnen für Schmetterlinge im Bauch sorgen und liefern Insidergeschichten zu den romantischen Klängen. «So klingt Deutschland» begibt sich auf eine spannende Reise durch die Musiklandschaft Deutschlands. Jede Episode der Show präsentiert erfolgreiche Künstler oder Songs aus den letzten Jahrzehnten. Welche Songs sind den Deutschen in Erinnerung geblieben? Wer sind die Künstler und Bands, die Deutschland gerne hört? Die Reihe fragt die Deutschen nach ihrem ganz persönlichen Musikgeschmack. Prominente Experten erzählen ihre Anekdoten und erklären, warum die Künstler und Songs die deutsche Musikgeschichte nachhaltig geprägt haben.