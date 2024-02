«Das Supertalent» bleibt stabil

Quotennews

Nachdem RTL mit dem «Supertalent»-Comeback von Folge eins auf Folge zwei noch knapp 500.000 Zuschauern verlieren musste, hielt Folge drei die Zahlen stabil.

Zwei Jahre mussten die Fans vonbekanntermaßen in die Röhre schauen, oder eher eben nicht in die Röhre schauen. Die Talent-Show machte Pause, ist aber seit dem 27. Januar 2024 wieder zurück im RTL-Sendeplan. Von der ersten Folge am letzten Samstag im Januar auf den ersten Samstag im Februar verlor der Köln-Sender von 2,78 auf 2,27 Millionen Zuschauern etwa 500.000 Interessierte. Ein schlechtes Omen? Nein, Folge drei bleibt stabil bei 2,28 Millionen Zuschauern ab drei Jahren. Der Marktanteil wird mit 9,7 Prozent sogar einen ganzen Punkt besser.In der Zielgruppe verlor der gestrige Abend marginal an Reichweite, 0,64 Millionen Umworbene sorgten für 12,8 Prozent am entsprechenden Markt, die Vorwoche lieferte noch 0,67 Millionen und 13,0 Prozent. Hiermit kommt RTL zudem auf den zweitbesten Wert bei den 14- bis 49-Jährigen, mit Blick über alle Sender. Platz eins schnappt sich mit 0,87 Millionen Zuschauern die «Tagesschau» um 20 Uhr.Neben dem erfolgreichen Abend kann RTL auf einen einigermaßen guten Samstag zurückblicken. «RTL Aktuell» legt mit 1,90 Millionen Zuschauern den schlechtesten Samstag seit etwa drei Monaten hin, damit rutscht das News-Format auf "nur" 9,4 Prozent. Die Zielgruppe enttäuscht hier mit 0,29 Millionen Werberelevanten und 7,5 Prozent. Dagegen stabil zeigt sich «Ulrich Wetzel - Das Strafgericht», wie in der Vorwoche liegen zwei Ausgaben des Gerichts-Formats mit 0,95 und 0,97 Millionen knapp unter der 1-Million-Marke. Die dritte Folge um 16:45 Uhr schafft mit 1,10 Millionen dann den Sprung über diesen Meilenstein. Zudem ist man mit 0,15, 0,13 und 0,15 Millionen Umworbenen ebenfalls vergleichbar und sogar etwas besser als am 03. Februar.