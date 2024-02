Tyler Perry bleibt bei Netflix

US-Fernsehen

Künftig sollen auch Serien beim kalifornischen Streamingdienst erscheinen.

Tyler Perry hat seine laufende kreative Partnerschaft mit Netflix um einen mehrjährigen Vertrag über eine Erstausstattungsserie erweitert. Die erste Serie, die im Rahmen des neuen Vertrags angekündigt wurde, ist, ein 16-teiliges, einstündiges Drama, das von Perry geschrieben, inszeniert und produziert wird.«Beauty in Black╗ handelt von zwei Frauen, die sehr unterschiedliche Leben führen. Während Kimmie nach dem Rauswurf ihrer Mutter um ihren Lebensunterhalt kämpft und Mallory ein erfolgreiches Geschäft führt, verstricken sie sich in das Leben der jeweils anderen.Angi Bones und Tony Strickland werden auch für Tyler Perry Studios produzieren. Perry und Netflix sind 2023 eine kreative Partnerschaft eingegangen, in deren Rahmen Perry im Rahmen eines mehrjährigen First-Look-Deals Spielfilme schreiben, inszenieren und produzieren wird. Zu Perrys kommenden Filmen bei Netflix gehören «Six Triple Eight» mit einem Ensemble unter der Leitung von Kerry Washington und Mea Culpa mit Kelly Rowland in der Hauptrolle.Zu seinen früheren Filmen bei Netflix gehören «A Jazzman's Blues», eine mitreißende Geschichte über verbotene Liebe, die auf dem Toronto International Film Festival ihre Weltpremiere feierte, «A Madea Homecoming», der zwölfte Teil des milliardenschweren «Madea»-Franchise, und der Thriller «A Fall from Grace».