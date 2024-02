Der Super Bowl erreichte 123,4 Millionen Amerikaner

US-Quoten

Damit wurde die bisherige Rekordreichweite von 115,1 Millionen aus dem Jahr 2023 deutlich übertroffen.

Am Sonntag, 11. Februar 2024, sahen 123,4 Millionen Menschen das Super Bowl-Spiel zwischen den Kansas City Chiefs und den San Francisco 49ers. Das neue Multi-Channel-Konzept von CBS ging voll auf. 112,0 Millionen Menschen verfolgten die Übertragung auf CBS. Paramount+, Nickelodeon, CBS Sports und die digitalen Angebote der NFL, darunter NFL+ und der spanischsprachige Sender Univision, erzielten ebenfalls hohe Werte.Im vergangenen Jahr schalteten 115,1 Millionen Zuschauer ein. Wegen eines Messfehlers war das Spiel der Chiefs gegen die Philadelphia Eagles allerdings zunächst nur auf Platz drei gelandet. 2015 wurden 114,4 Millionen Zuschauer gezählt, zwei Jahre später waren es 113,7 Millionen.Dabei handelt es sich laut Nielsen um Durchschnittswerte für das gesamte Spiel. Immer wieder ist von „Nettoreichweiten“ oder Durchschnittswerten eines Programmblocks die Rede. Am Sonntag sahen 202,4 Millionen Menschen zumindest kurz zu. Ein Jahr zuvor waren es „nur“ 184 Millionen. Der Anpfiff erfolgte in Teilen der USA bereits um 15.30 Uhr (Westküste) bzw. 18.30 Uhr (Ostküste).